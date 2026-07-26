Las Palmas despide a Rafael Inglott, referente de la psiquiatría y Hijo Predilecto de la ciudad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado el fallecimiento del psiquiatra Rafael Inglott Jiménez, Hijo Predilecto de la ciudad desde 2019 y una de las figuras más influyentes en la transformación de la atención a la salud mental en Canarias. La alcaldesa, Carolina Darias, ha trasladado, en nombre de toda la corporación municipal, su pésame a la familia, amigos y allegados del médico, al que ha definido como un referente por su compromiso profesional y humano.

Un pionero en la atención a la salud mental

En el comunicado difundido por el Consistorio, Darias ha destacado la "extraordinaria trayectoria profesional" de Inglott, así como su defensa de una atención sanitaria "más humana y cercana". También ha subrayado su aportación al conocimiento científico y su permanente trabajo en favor del bienestar de la ciudadanía.

Especialista en Psiquiatría, Rafael Inglott desempeñó cargos de máxima responsabilidad en el sistema sanitario canario. Fue director del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria y jefe del Área de Salud Mental del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín hasta su jubilación. Durante décadas impulsó un modelo asistencial más moderno, orientado a mejorar la atención de las personas con problemas de salud mental.

Impulsor del programa PAIME

Entre sus numerosas responsabilidades también destacó como primer director del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, una iniciativa destinada a prestar apoyo a profesionales de la medicina con problemas de salud mental o adicciones.

Un reconocimiento por toda una vida

El Ayuntamiento concedió a Rafael Inglott el título de Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en 2019, en reconocimiento a una carrera marcada por el avance de la psiquiatría y por su firme compromiso con la mejora de la atención a las personas con trastornos de salud mental.

Con su fallecimiento, la ciudad pierde a uno de sus profesionales más destacados en el ámbito sanitario, cuyo legado continúa presente en el sistema de salud mental de Canarias y en las generaciones de profesionales que contribuyó a formar.