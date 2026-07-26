Pedri conquista China durante sus vacaciones tras proclamarse campeón del mundo

El centrocampista tinerfeño Pedri sigue ampliando su impacto internacional incluso lejos de los terrenos de juego. Tras conquistar el Mundial con la selección española en Estados Unidos, el futbolista del FC Barcelona disfruta de unos días de descanso en China, donde se ha convertido en el gran protagonista de una de las competiciones futbolísticas más populares del país.

Un ídolo en la liga amateur que mueve a millones

El canario fue el invitado de honor del conocido como "derbi del lago Tai", un encuentro entre los equipos de Suzhou y Wuxi correspondiente a la Superliga de la provincia china de Jiangsu, conocida popularmente como 'Su Chao'. Lo que comenzó como un campeonato amateur se ha transformado en un fenómeno social capaz de llenar estadios y generar un enorme impacto económico en la región.

Ante cerca de 32.000 espectadores, Pedri realizó el saque de honor vestido con una camiseta que combinaba los colores de ambos equipos. Además, sorprendió a los asistentes saludando en el dialecto local antes del inicio del partido, un gesto que fue recibido con una gran ovación.

Revolución en las redes sociales chinas

La presencia del internacional español desató una auténtica fiebre en las plataformas digitales del país asiático. La etiqueta relacionada con su visita acumuló más de nueve millones de visualizaciones en apenas 24 horas, confirmando la enorme popularidad del futbolista fuera de Europa.

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Pero su viaje no se limitó al fútbol moderno. Pedri también quiso conocer el 'cuju', un antiguo juego de pelota con más de 2.300 años de historia que muchos historiadores consideran el precursor del fútbol actual. El jugador compartió un vídeo practicándolo vestido con una túnica tradicional china, una publicación que también tuvo una gran repercusión entre sus seguidores.

Turismo y cercanía con los aficionados

Durante su estancia en China, el futbolista de Tegueste también ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos del país, como la Gran Muralla o el Templo del Cielo, donde no dudó en fotografiarse con aficionados y participar en actividades tradicionales, como probar un diábolo.

Lejos de la presión competitiva, Pedri aprovecha así sus vacaciones para seguir estrechando lazos con una afición que lo ha recibido como una auténtica estrella mundial, demostrando que su influencia trasciende el terreno de juego y alcanza ya dimensiones globales.