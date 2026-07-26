Santa Cruz viaja al siglo XVIII con un campamento histórico para revivir la Gesta del 25 de Julio

Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a mirar a uno de los capítulos más importantes de su historia. La capital tinerfeña ha recreado este sábado el ambiente de finales del siglo XVIII con el tradicional campamento histórico de la Gesta del 25 de Julio, una iniciativa que ha llenado la plaza de España y sus alrededores de soldados, artesanos, mercaderes y vecinos vestidos de época.

La actividad, integrada en el programa conmemorativo de la victoria de 1797 frente a la escuadra británica del contraalmirante Horatio Nelson, ha permitido a cientos de visitantes descubrir cómo era la vida cotidiana, militar y artesanal de la ciudad hace más de dos siglos mediante talleres, demostraciones de oficios, recreaciones históricas y rutas teatralizadas.

Un recorrido por la historia de Santa Cruz

Durante toda la jornada, el campamento ha ofrecido exhibiciones de esgrima histórica, preparación de armamento, mercados de época y diferentes espacios divulgativos que han acercado al público los acontecimientos que marcaron la defensa de Santa Cruz frente al intento de invasión británica.

El programa también ha incluido actos religiosos en honor a Santiago Apóstol, copatrón de la ciudad, culminando con la tradicional procesión por el centro histórico acompañada por las tropas de recreación.

Una cita ya consolidada

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que la Gesta del 25 de Julio forma parte de la identidad de la ciudad y subrayó que este tipo de iniciativas permiten acercar la historia a vecinos y visitantes de una forma participativa.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, resaltó que tanto el campamento como las recreaciones históricas se han consolidado como uno de los principales atractivos de esta conmemoración gracias al trabajo de las asociaciones participantes y a una programación que combina divulgación, patrimonio y entretenimiento para todos los públicos. La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, también puso en valor que el corazón de Santa Cruz vuelva a convertirse en el escenario donde recordar uno de los episodios más relevantes de la historia de la capital tinerfeña.