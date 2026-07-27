Canarias aprueba un decreto para reducir el papeleo fiscal y agilizar los fondos europeos

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo decreto ley con el que pretende hacer más sencilla la gestión administrativa, corregir distintas lagunas normativas y adaptar parte de la fiscalidad autonómica a los cambios legales de los últimos años. La iniciativa, impulsada por las consejerías de Hacienda y de Bienestar Social, busca eliminar obstáculos que estaban ralentizando tanto la actividad económica como la ejecución de recursos públicos.

Entre las principales novedades figura una revisión de la normativa tributaria para unificar el tratamiento fiscal de los biocarburantes. El Ejecutivo explica que la medida aporta mayor seguridad jurídica al aplicar un criterio homogéneo en impuestos como el IGIC, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), el Impuesto sobre Combustibles y la exacción que grava la gasolina y el gasóleo de automoción.

Menos trabas fiscales y más seguridad jurídica

El decreto también incorpora cambios para adaptar la legislación canaria a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el tipo reducido del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En la práctica, desaparece el criterio de territorialidad que limitaba determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca, lo que facilitará su actividad financiera.

Además, se establece un tipo cero temporal en el AIEM para las importaciones de dióxido de carbono, una medida que permanecerá en vigor hasta marzo de 2027.

Otro de los objetivos del texto es acelerar la ejecución de los fondos europeos. Para ello, el Gobierno introduce mecanismos que flexibilizan la tramitación de los gastos plurianuales vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la intención de evitar retrasos que puedan poner en riesgo la llegada o el aprovechamiento de estos recursos.

Apertura más rápida de centros sociales

El decreto también modifica la Ley de Servicios Sociales para reducir la carga administrativa que soportan las entidades del sector. La principal novedad es que desaparece el sistema de autorizaciones previas para la apertura y el inicio de actividad de los centros sociales, que será sustituido por una declaración responsable.

Con este cambio, el Ejecutivo pretende agilizar la puesta en marcha de nuevos servicios sin renunciar al control público, ya que la Administración mantendrá sus funciones de inspección. La acreditación seguirá siendo obligatoria únicamente para aquellos recursos que reciban financiación pública, con el propósito de ofrecer una mayor seguridad jurídica a las entidades que prestan estos servicios.