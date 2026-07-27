Canarias aprueba una modificación de sus cuentas para destinar 200.000 euros a limpieza de pozos en La Graciosa

En su reunión de este lunes, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 200.000 euros destinada exclusivamente a sufragar la limpieza de pozos y fosas sépticas en La Graciosa. Esta inyección económica busca cumplir con un compromiso que, en la práctica, evidencia las costuras de la ineficacia administrativa en la gestión de los servicios básicos.

El expediente, impulsado de manera conjunta por las consejerías de Política Territorial y de Hacienda, se traducirá en una subvención directa al Ayuntamiento de Teguise. Se repite así la fórmula del pasado año, cuando se destinó idéntica cantidad al mismo fin. Lejos de ser una solución estructural, la medida confirma que los residentes y comerciantes de la octava isla seguirán dependiendo de los camiones cisterna durante un tiempo indefinido.

El responsable del área, Manuel Miranda, ha defendido la gestión apelando a la complejidad de un territorio calificado como "especialmente sensible". Dos años después de prometer soluciones al abastecimiento y saneamiento de la isla, el Ejecutivo regional admite que los trámites se han enredado en los despachos, incluso tras haber declarado las obras de interés autonómico.

Las previsiones oficiales sitúan ahora la renovación de la tubería de abastecimiento, con una inversión prevista de 3,8 millones de euros, para después del verano, tras entrar en fase de licitación. Más lejos queda el verdadero núcleo del problema: la implantación de la red de saneamiento y la recuperación de la depuradora de Caleta de Sebo. Su tramitación actual empuja el inicio de las obras, en el mejor de los escenarios, hasta el primer semestre de 2027.

Mientras la burocracia ralentiza las inversiones productivas, el dinero público sigue fluyendo para tapar las vergüenzas de una planificación que llega tarde. Los vecinos y comerciantes, informados de primera mano este pasado jueves, tendrán que conformarse con esta tutela financiera temporal mientras esperan que las administraciones acaben de engrasar la maquinaria pública.