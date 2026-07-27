Canarias fija su techo de gasto para 2027 con 769 millones más pese a la incertidumbre nacional

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el límite de gasto no financiero que servirá de base para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2027. El techo de gasto se sitúa en 12.912,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 769 millones respecto a las cuentas iniciales del año anterior.

Con este acuerdo, adoptado a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, el Ejecutivo autonómico cumple con el plazo fijado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a las comunidades autónomas a aprobar este límite antes del 1 de agosto.

Según el Gobierno canario, estos recursos estarán destinados principalmente a garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales, con especial atención a la sanidad y la educación.

Un presupuesto marcado por la incertidumbre estatal

La elaboración de las cuentas de 2027 arranca, sin embargo, en un escenario de incertidumbre debido a la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. A ello se suma el rechazo del Congreso, en dos ocasiones, a la senda de estabilidad planteada por el Gobierno central, lo que deja a las comunidades autónomas sin un marco financiero definitivo sobre el que planificar sus cuentas.

En este contexto, Canarias toma como principal referencia el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo enviado por España a la Unión Europea, que contempla un déficit del 1,8 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027, aunque no concreta cómo se distribuirán los recursos entre las distintas administraciones.

Mientras tanto, la regla de gasto continúa vigente y limita el crecimiento del gasto público. Aunque el Ministerio de Economía prevé un aumento del PIB nominal del 4 % para 2027, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización ha optado por un escenario más prudente y estima un crecimiento del 2,9 % para el archipiélago.

Más fondos para carreteras y vivienda

Con estas previsiones, el Ejecutivo calcula una necesidad de financiación de 65,74 millones de euros para 2027, equivalente al 0,1 % del PIB regional. No obstante, advierte de que esta cifra podría modificarse en función de posibles cambios normativos o de las futuras entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Además del gasto ordinario, la planificación presupuestaria incorpora los recursos procedentes de los fondos europeos y de la financiación estatal afectada. Entre las partidas ya garantizadas figuran 215 millones de euros para el convenio de carreteras y más de 45 millones destinados al plan estatal de infraestructuras residenciales.

Tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno de Canarias inicia ahora la redacción de los Presupuestos de 2027, que deberán remitirse al Parlamento autonómico antes del 31 de octubre para comenzar su tramitación.