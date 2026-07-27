Canarias reactiva por la vía de urgencia la Ley de Biodiversidad tras corregir las pegas del Consultivo

El Gobierno de Canarias ha acordado reiniciar formalmente los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias con carácter de urgencia. A propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno busca acelerar la tramitación de una norma destinada a dotar al archipiélago de un marco jurídico propio, actualizado e integral para regular la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural insular conforme a la legislación estatal.

Modificaciones técnicas tras los avisos de inseguridad jurídica

El reinicio del procedimiento responde a la necesidad de subsanar los señalamientos previos realizados por el Consejo Consultivo. Dicho órgano había advertido de "deficiencias" en la técnica normativa, así como de "posibles solapamientos" con las competencias estatales que generaban riesgos de inseguridad jurídica. El nuevo texto redactado introduce cambios de alcance suficiente para justifycar la apertura de este nuevo trámite, reforzando la coherencia del documento, mejorando su estructura y eliminando duplicidades.

Marco propio para proteger la singularidad insular y el medio marino

Con la aprobación definitiva de esta futura ley, Canarias contará por primera vez con un texto unificado que integre y ordene todos los instrumentos de planificación y gestión de la biodiversidad, hasta ahora dispersos en múltiples normativas. La regulación se adaptará a las particularidades del territorio autonómico, destacado por su alta biodiversidad, elevado grado de endemismos y fragilidad ambiental. Además incorporará de forma expresa la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros en el ámbito de las competencias regionales.

Próximas fases de la tramitación administrativa

El acuerdo del Ejecutivo da luz verde a una nueva fase procedimental en la que el documento deberá recabar los informes pertinentes, someterse a consultas interadministrativas y abrir trámites de participación pública. Todo este recorrido administrativo se llevará a cabo antes de que el texto regrese al Gobierno para ser definitivamente aprobado como Proyecto de Ley y remitido al Parlamento de Canarias.