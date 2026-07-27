Clavijo traslada su apoyo a los afectados por los incendios en España y a los equipos de extinción

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido enviar este lunes un mensaje expreso de apoyo, ánimo y consuelo a todas las personas que se están viendo afectadas por la oleada de incendios forestales en distintas comunidades autónomas del país. Desde el archipiélago, el líder autonómico ha puesto de manifiesto la cercanía y la solidaridad de la sociedad canaria con las regiones que atraviesan momentos críticos a causa del avance de las llamas en varios puntos del territorio nacional.

Marco institucional tras la reunión con el Gobierno central

Las manifestaciones del presidente canario tuvieron lugar durante una comparecencia ante los medios de comunicación posterior a una reunión de trabajo de carácter institucional mantenida con representantes del Ejecutivo central. En concreto, Clavijo estuvo reunido con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Al término de esta cita gubernamental, el jefe del Ejecutivo insular aprovechó su intervención pública para hacer un paréntesis y expresar un mensaje de aliento dirigido a las zonas afectadas.

Doble reconocimiento: damnificados y brigadas de emergencia

En su exposición, Clavijo enfatizó que el respaldo expresado desde las islas se orienta en una doble dirección. Por un lado, se dirigió a las familias, vecinos y propietarios que están sufriendo de manera directa el impacto del fuego en sus bienes y patrimonio. Por otro lado, quiso valorar de forma explícita el desempeño de los operativos de emergencia y de extinción que trabajan sobre el terreno para sofocar unos fuegos a los que tildó de "devastadores".

Reconocimiento al riesgo de quienes combaten el fuego en primera línea

Para concluir su mensaje de solidaridad, el dirigente canario subrayó de forma explícita la valentía y el peligro al que se enfrentan a diario los profesionales y efectivos involucrados en las tareas de apagado en las zonas siniestradas:

"Desde Canarias trasladar ese ánimo y ese consuelo a todos aquellos que en este momento están luchando contra el fuego, no solo a aquellos que lo están sufriendo en sus propiedades, sino también a todos los que se están jugando la vida en la extinción de estos incendios tan devastadores", sentenció el presidente insular.