Domínguez exige las mismas reglas para la banana extranjera

El plátano canario atraviesa un momento crítico. Tras semanas marcadas por las dificultades del sector y la venta a pérdidas, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, en la entrevista que concedió a Libertad Digital Canarias, ha trazado la hoja de ruta para asegurar la rentabilidad de nuestra agricultura. Lejos de conformarse únicamente con el salvavidas de la subvención, la estrategia del Ejecutivo pasa por exigir a Europa reglas del juego idénticas para todos los actores del mercado.

El primer pulso institucional ya se ha librado en los despachos de Bruselas, y el resultado ofrece certidumbre a los productores. Domínguez destaca el éxito en la negociación de los fondos del Posei, que corrían el riesgo de diluirse en la burocracia europea. "Hace unos meses se decía que el Posei tendría una ficha financiera menor y que estaría incluida dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, hemos conseguido dos cosas: que salga de la PAC con fichas financieras específicas inamovibles y, además, una ficha superior", detalla el vicepresidente, dado que el plátano concentra el grueso de estas ayudas.

Igualdad de condiciones en el mercado

Sin embargo, para el líder de los populares canarios, el futuro del sector primario no puede depender en exclusiva de los presupuestos públicos. El verdadero reto es que los agricultores isleños puedan competir en el mercado sin tener las manos atadas por la normativa comunitaria, mientras la importación entra sin freno.

Domínguez advierte del peligro de permitir que la banana extranjera opere sin soportar los mismos costes de producción que el plátano. La solución, según él, son las cláusulas espejo. "Si tú le exiges al productor local cumplir una serie de requisitos para vender y, sin embargo, el que traes del exterior no los cumple, estamos hablando de costes. Eso es una competencia desleal", denuncia de forma tajante.

El vicepresidente insiste en que el plátano canario tiene la capacidad de arrasar en los lineales frente a la banana debido a su innegable calidad superior, pero necesita que Bruselas garantice que no exista dumping normativo. "Ahí es donde tenemos que incidir, en que existan esas cláusulas espejo para que no haya competencia desleal sobre nuestro producto", recalca.

Tratando de humanizar un tema de vital importancia económica, Domínguez se permitió un momento de complicidad para recordar la proyección de la marca Canarias en los recientes éxitos deportivos nacionales. Mencionando la icónica imagen del futbolista tinerfeño durante la pasada competición europea, bromeó: "¿Viste a Pedri comiendo plátano? Ha sido tan importante que ha conseguido que hasta a la selección española le vaya bien, alguna energía le habrá aportado".

El mensaje que lanza la Vicepresidencia es que la supervivencia del motor agrícola de las islas pasa por blindar su financiación en Europa, pasa por ser dependiente del bolsillo ajeno, haciendo que estemos eligiendo un mercado improductivo, exigiendo competencia en igualdad de condiciones frente a la fruta extracomunitaria.