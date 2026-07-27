Domínguez sobre que la hipoteca joven subirá los precios "Has hecho una lectura que, te soy sincero, no había hecho"

El acceso a la vivienda se ha convertido, desde hace ya más de un lustro, en una de las mayores preocupaciones del archipiélago. El vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, apuesta por eliminar el estrangulamiento burocrático e inyectar oferta inmueble en las Islas.

La Ley de Agilización de Trámites Urbanísticos emerge como la gran apuesta de la legislatura. Para Domínguez, el mayor veneno de la construcción no ha sido la falta de proyectos, sino la parálisis en los ayuntamientos. "Pasar de tardar tres años a tan solo unos meses en la concesión de licencias es muy importante", señala. Quien fuera alcalde conoce bien cómo un expediente atrapado en un cajón encarece el suelo y ahoga la oferta.

La confesión sobre la hipoteca joven: la oferta es irrenunciable

En paralelo a la simplificación administrativa, el Gobierno autonómico impulsa la hipoteca joven con un aval público de hasta el 95% para menores de 40 años, buscando eliminar la barrera del 20% de ahorro inicial que exigen los bancos.

Sin embargo, durante la entrevista se produjo un momento de inusual honestidad política. Ante la advertencia que le di, de que avalar a más compradores sin aumentar el parque de viviendas solo provocaría una subida generalizada de precios, Domínguez admitió abiertamente el punto ciego: "Has hecho una lectura que, te soy sincero, yo no la había hecho".

Lejos de esquivar la cuestión, el líder popular reconoció de inmediato que estimular la demanda de forma aislada generaría "el efecto contrario" al deseado. Por ello, recalcó que la hipoteca joven solo cobrará sentido si camina de la mano de un aumento real de la oferta mediante la modificación del REF, la revisión de módulos y, sobre todo, la agilización de licencias para construir más rápido.

Subsidiar o avalar la demanda sin liberar la oferta solo sirve para subir precios. Al menos se admitió que, sin aumentar la oferta, esto no servirá para nada y que el problema de la vivienda se resuelve produciendo más y con menos burocracia. Acelerar las licencias urbanísticas es la única vía real para que los avales a los jóvenes sirvan para comprar casa, y no para encarecerla.