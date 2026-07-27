El Gobierno de Canarias ha dado un paso para agilizar el suministro de material en los centros educativos públicos no universitarios del archipiélago. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, informó este lunes al Consejo de Gobierno de la autorización de una inversión de 10,4 millones de euros para poner en marcha un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), un modelo de contratación que facilitará la compra de equipamiento para colegios e institutos.

La iniciativa busca acabar con uno de los principales problemas de la gestión administrativa: la necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación cada vez que un centro necesita adquirir material. Con este sistema, la Consejería podrá realizar compras de forma mucho más rápida, adaptándose a las necesidades que surjan en el día a día de las aulas.

Menos burocracia y compras más rápidas

El funcionamiento del SDA permitirá que las empresas que cumplan los requisitos establecidos puedan incorporarse al sistema como proveedoras. A partir de ese momento, la administración podrá adjudicar contratos específicos sin tener que repetir todo el proceso administrativo, reduciendo tiempos de espera y simplificando la gestión.

Además de agilizar las compras, el Ejecutivo considera que este modelo favorecerá una mayor competencia entre las empresas interesadas en suministrar material a los centros educativos, lo que contribuirá a optimizar el uso de los recursos públicos.

El sistema tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá prorrogarse hasta cuatro anualidades más. Durante todo ese periodo permanecerá abierto para que nuevas empresas puedan adherirse. Las previsiones apuntan a un gasto de unos dos millones de euros durante el primer ejercicio, una cantidad que podría alcanzar los 10,4 millones si se ejecutan todas las prórrogas y modificaciones contempladas en la normativa vigente.

Desde mobiliario hasta tecnología y material adaptado

El nuevo sistema se organizará en 38 categorías de suministro repartidas entre las dos provincias canarias. Entre los productos que podrán adquirirse figuran mobiliario escolar e infantil, equipamiento para comedores y cocinas, pizarras, material didáctico y de laboratorio, así como recursos para la práctica deportiva.

También contempla la compra de mobiliario adaptado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, material sanitario, equipos de megafonía, instrumentos musicales y equipamiento tecnológico.

Con este mecanismo, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos dispondrá de una herramienta más flexible para responder con rapidez a las demandas de los centros y adaptar las inversiones a las necesidades reales de la comunidad educativa.