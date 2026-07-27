El Cabildo de Fuerteventura refuerza las guaguas por la XIV Caleta Beach Party

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Transportes y en estrecha colaboración con la empresa concesionaria del servicio de transporte público regular interurbano, ha puesto en marcha un dispositivo especial de guaguas con motivo de la celebración de la XIV Caleta Beach Party. Este popular evento veraniego tendrá lugar entre los días 31 de julio y 1 de agosto en la localidad de Caleta de Fuste, bajo la organización del Ayuntamiento de Antigua.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar las conexiones de transporte público durante los dos días que dura la festividad. De este modo, se habilitarán frecuencias adicionales en las líneas 3 y 16, facilitando notablemente el acceso de los asistentes al recinto de las celebraciones, así como un regreso ordenado una vez que concluyan las actuaciones musicales y el resto de actividades de ocio programadas por la corporación municipal.

El consejero insular de Transportes, Luis González, ha querido subrayar la importancia de esta medida señalando que el plan diseñado "busca facilitar la movilidad durante uno de los grandes eventos del verano en la isla". En esta misma línea, González ha recalcado que el refuerzo mejora significativamente la conexión de distintos puntos de la geografía majorera con Caleta de Fuste y contribuye de forma decisiva a que los desplazamientos nocturnos "se realicen con mayores garantías de seguridad y comodidad" para todos los usuarios.

En cuanto a la configuración de las rutas, los servicios especiales se centrarán exclusivamente en las mencionadas líneas 3 y 16. La línea 3 conectará la Estación de Guaguas de Puerto del Rosario con Caleta de Fuste, efectuando paradas estratégicas en Nuevo Horizonte y en el Centro Comercial El Castillo. Por su parte, la línea 16 enlazará Gran Tarajal con el epicentro de la fiesta, atravesando de sur a norte los principales núcleos poblacionales del corredor este de la isla de Fuerteventura.

Los horarios especiales de ida y vuelta estarán vigentes durante las noches del viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. De cara al primer día de festejos, el viernes 31, la línea 3 tiene fijada su salida desde Puerto del Rosario a las 18:30, 20:30 y 23:30 horas. Para los viajes de retorno desde Caleta de Fuste, las guaguas partirán a las 19:30, 21:30, 00:30, 02:00 y 04:00 horas. Esa misma jornada, la línea 16 saldrá de Gran Tarajal a las 20:00 y 22:00 horas, garantizando el regreso a las 21:00, 23:00, 02:00 y 04:00 horas.

Finalmente, para la noche del sábado 1 de agosto, el operativo amplía aún más su cobertura. La línea 3 realizará expediciones desde la capital majorera a las 19:00, 21:00 y 00:00 horas, efectuando los trayectos de regreso desde Caleta de Fuste a las 20:00, 22:00, 01:00, 02:00, 03:00 y 04:30 horas. Simultáneamente, la línea 16 operará salidas desde Gran Tarajal a las 19:00, 21:00 y 00:00 horas, con viajes de vuelta programados a las 20:00, 22:00, 01:00, 03:00 y 04:30 horas. Con este amplio abanico horario, las autoridades insulares esperan cubrir la alta demanda de transporte.