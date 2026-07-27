El Cabildo de Lanzarote acuerda con los ayuntamiento la propuesta insular de las ZAR

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa inicia una ronda decisiva de trabajo institucional con los representantes de los siete municipios de la isla para abordar y consensuar el borrador definitivo de las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR). Este proceso de diálogo arranca tras finalizar una exhaustiva fase de análisis técnico interno en la que han participado activamente diversos colegios profesionales, la Cámara de Comercio y las áreas insulares de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Aguas y Patrimonio Histórico.

El objetivo primordial de estos encuentros bilaterales es integrar de forma directa la visión y las singularidades de cada ayuntamiento antes de fijar la postura insular unificada que se trasladará formalmente al Gobierno de Canarias para la ordenación del modelo energético.

Drástica reducción del impacto territorial

El documento elaborado por la corporación insular supone una modificación sustancial respecto al borrador cartográfico planteado inicialmente por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno autonómico. La propuesta del Cabildo logra reducir de forma drástica la superficie afectada, pasando de las 3.163 hectáreas proyectadas en primera instancia a menos de 200 hectáreas, cifra que representa tan solo el 0,25 % de la superficie total de la isla.

Tal y como expone el consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez, la estrategia insular evita la ocupación indiscriminada de suelo rústico o virgen, priorizando la implantación de infraestructuras limpias en espacios antropizados y ya transformados. Entre las zonas señaladas destacan cubiertas de edificios públicos, zonas de aparcamiento, suelo industrial y parcelas degradadas, incluyendo proyectos específicos como la instalación de un parque fotovoltaico en los terrenos colindantes al centro penitenciario de Tahíche.

Protección del paisaje singular y blindaje del ciclo integral del agua

Desde la corporación insular se defiende que el avance hacia la transición energética debe realizarse bajo premisas estrictas de planificación ordenada, máxima protección del paisaje y un profundo respeto a la identidad territorial de Lanzarote y La Graciosa. La meta fijada es evitar un despliegue descompensado que pueda distorsionar los valores ambientales y patrimoniales que caracterizan al archipiélago.

Asimismo, la propuesta vincula de manera prioritaria la generación de energía fotovoltaica con las necesidades del ciclo integral del agua. Al destinar la producción limpia al abastecimiento de las plantas desalinizadoras y estaciones de bombeo, la institución busca reducir la dependencia de combustibles fósiles en un servicio esencial, reforzando la soberanía hídrica de la isla y abaratando los costes operativos a largo plazo.