El Gobierno de Canarias endurece las condiciones del teletrabajo para los empleados públicos

El Gobierno de Canarias ha aprobado una modificación de la normativa que regula el teletrabajo del personal de la Administración autonómica y de sus organismos dependientes. El objetivo es corregir los problemas detectados desde la implantación de este modelo y reforzar un sistema basado en el cumplimiento de objetivos, garantizando al mismo tiempo la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

La reforma, impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, actualiza el decreto aprobado en 2023 tras la evaluación realizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. La experiencia acumulada durante estos dos años ha llevado al Ejecutivo a introducir cambios para mejorar el funcionamiento del trabajo a distancia.

Las plazas deberán indicar si permiten teletrabajar

Una de las principales novedades afecta a las relaciones de puestos de trabajo (RPT). A partir de ahora, cada puesto deberá especificar de forma expresa si puede desempeñarse en modalidad de teletrabajo o si, por sus características, requiere la presencia física del empleado.

La modificación también adapta la normativa a la nueva ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y la mejora de la gestión del empleo público.

Otro de los cambios importantes es que la Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes de teletrabajo. Si transcurrido ese tiempo no existe una respuesta expresa, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Un año de antigüedad y conocimientos tecnológicos

El Ejecutivo autonómico también endurece los requisitos para acceder a esta modalidad. Los empleados deberán acreditar conocimientos tecnológicos suficientes en el uso de las herramientas tecnológicas y plataformas corporativas necesarias para desarrollar su trabajo a distancia.

Además, será obligatorio disponer de un espacio de trabajo adecuado, con conexión a internet y que cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales.

En cuanto a la experiencia previa, solo podrán solicitar el teletrabajo quienes lleven al menos un año de servicio ininterrumpido en la Administración Pública de Canarias y hayan desempeñado durante un mínimo de tres meses consecutivos el mismo puesto —o uno con funciones equivalentes en el mismo centro directivo— antes de presentar la solicitud.

Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias busca consolidar un modelo de teletrabajo más definido y eficiente, que permita compatibilizar la flexibilidad laboral con el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad.