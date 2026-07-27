El Ministerio de Cultura inicia la declaración de BIC para el silo de Santa Cruz ante su posible demolición

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se incoa el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, a favor del silo de grano del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta medida administrativa se pone en marcha tras las solicitudes formales presentadas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife (COAC). La intervención de ambas instituciones responde a la intención expresada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de proceder a la demolición de la infraestructura.

Único exponente en España del modelo tipo P tras el derribo del de Málaga

Proyectado durante la década de 1950 e inaugurado oficialmente en 1965, el inmueble funcionó activamente como silo de tránsito dentro de la Red Nacional de Silos y Graneros hasta el año 1989. Tras el derribo de la instalación homóloga situada en Málaga en el año 2006, la estructura portuaria tinerfeña se convirtió en el único ejemplo del modelo tipo P que se conserva íntegro en todo el territorio nacional. Se trata de un exponente de la arquitectura racionalista que cuenta con más de 30 metros de altura y una superficie construida de 1.836 metros cuadrados, ubicándose estratégicamente en la zona de acceso al dique del este del puerto de la capital.

Singularidad arquitectónica y testimonio de la autarquía agrícola de posguerra

El complejo arquitectónico está conformado por una torre de elevación que conserva en su interior la maquinaria original in situ, un bloque principal destinado al almacenamiento con 65 celdas verticales y dos edificaciones anexas. Desde la administración patrimonial se ha puesto en valor el relieve histórico, arquitectónico e industrial del inmueble, al considerarlo un testimonio clave para comprender las políticas socioeconómicas y la estrategia de autarquía agrícola desarrolladas en España durante el periodo de la posguerra.