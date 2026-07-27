Guerra sanitaria en Canarias tras rechazar los médicos el plan del Ejecutivo

Los sindicatos médicos CESM Canarias, SEMCA y AME han rechazado de forma unitaria la última oferta del Servicio Canario de Salud (SCS) destinada a solucionar la conflictividad en el sector. Tras considerar "insuficiente" la iniciativa institucional, las tres organizaciones han remitido una propuesta conjunta al director del SCS, Adasat Goya, instándole a convocar nuevas negociaciones de carácter estrictamente profesional. En este sentido, han reclamado la exclusión explícita de UGT de las conversaciones, al calificarla como una entidad "ajena a la profesión médica" cuyas posiciones distorsionan el diálogo.

Denuncia de "operaciones de imagen" y estancamiento

A través de un comunicado conjunto, la representación sindical facultativa ha acusado al Gobierno de Canarias de pretender simular consensos inexistentes mediante la inclusión de otras siglas en las mesas de diálogo. Según advierten, este tipo de encuentros solo consiguen demorar la verdadera negociación de sus reivindicaciones específicas. Los sindicatos señalan que el conflicto no se resolverá recurriendo a "operaciones de imagen" ni lanzando anuncios sin base real, y exhortan al Ejecutivo autonómico a abandonar cualquier estrategia orientada a "ganar tiempo".

Fuerte impacto en la asistencia por la suspensión de "peonadas"

La tensión entre los médicos y la Administración se refleja ya directamente en el funcionamiento asistencial. Las organizaciones alertan de que la campaña iniciada para dejar de realizar "peonadas", que son las horas extraordinarias, está provocando un "severo impacto" sobre el sistema público de salud del archipiélago. Pese a esta situación, critican que las autoridades solo aporten "medidas de alcance limitado" que esquivan las demandas de fondo planteadas por el colectivo.

Las exigencias estructurales que la profesión mantiene sobre la mesa

Desde la representación unitaria se insiste en que las protestas no cesarán hasta que se atiendan los problemas de fondo que el personal sanitario viene soportando desde hace décadas. Entre sus pretensiones fundamentales figuran la creación de un marco de negociación propio para la profesión, una retribución adecuada y descansos garantizados tras las guardias, el reconocimiento de la formación MIR en la carrera profesional y una dignificación de las condiciones de trabajo acorde a la responsabilidad de los facultativos.