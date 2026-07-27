El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, han sellado este lunes un acuerdo que permitirá al archipiélago recibir 1.337 millones de euros adicionales dentro del nuevo modelo de financiación autonómica. A cambio, el Gobierno canario respaldará la propuesta del Ejecutivo central, al considerar que el pacto protege las principales reivindicaciones históricas de las islas.

Tras la reunión, Fernando Clavijo aseguró que las negociaciones han permitido preservar una de las principales líneas rojas del Ejecutivo autonómico: mantener fuera del sistema ordinario de financiación los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la compensación del antiguo IGTE. Según explicó, este compromiso garantiza que ambos instrumentos mantengan su singularidad y no se integren en el reparto general de fondos.

El nuevo modelo reducirá el peso de factores como la insularidad y la población ajustada, aunque ese impacto se compensará mediante el Fondo de Dinamismo Económico y otros mecanismos correctores. De este modo, Canarias recibirá 611 millones de euros procedentes del sistema de financiación y otros 726 millones a través del fondo compensatorio. Además, estos fondos serán de libre disposición, tendrán carácter indefinido y se abonarán mensualmente para reforzar servicios públicos como la sanidad y la educación.

El respaldo de Canarias da oxígeno al Gobierno de Sánchez

En el plano político, el acuerdo supone un importante respaldo para el Ejecutivo central de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este miércoles. Canarias se compromete a votar a favor del nuevo modelo y Coalición Canaria también apoyará la reforma cuando llegue al Congreso de los Diputados.

Sobre la posición del Partido Popular, socio de Gobierno en Canarias, Clavijo diferenció la postura institucional del Ejecutivo autonómico de la estrategia que el partido pueda mantener a nivel nacional, defendiendo que la decisión responde al interés del archipiélago.

Por su parte, Arcadi España elogió la actitud de la delegación canaria durante la negociación y defendió que sus reivindicaciones eran "razonables". Al mismo tiempo, cargó contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular por no presentar, según afirmó, una alternativa viable al nuevo sistema de financiación.

Más fondos para inversiones, La Palma y el empleo

El encuentro también sirvió para cerrar otros compromisos económicos entre ambas administraciones. Entre ellos destaca la autorización para que Canarias pueda destinar 687 millones de euros de su superávit a inversiones, así como la aprobación de un decreto que prorrogará la bonificación del 60% del IRPF para La Palma e incorporará una nueva aportación de 100 millones de euros para impulsar la recuperación económica de la isla.

Además, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias y otros 30 millones para el plan contra la pobreza. A estas partidas se sumarán nuevas inversiones destinadas a mejorar infraestructuras portuarias estratégicas, entre ellas las de Granadilla y el Puerto de La Luz.