Hallan por primera vez al pez 'Bregmaceros atlanticus' en aguas de España

El océano que rodea Canarias sigue revelando secretos. Un equipo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), junto a la Universidad de Vigo y la Universidad de La Laguna, ha documentado por primera vez en España la presencia del Bregmaceros atlanticus, conocido popularmente como bacalete antena. El descubrimiento, publicado en la revista científica Marine Biodiversity, aporta nuevos datos sobre la distribución de esta enigmática especie de aguas profundas.

El estudio se basa en el análisis de tres ejemplares localizados en el archipiélago. Dos fueron capturados durante la campaña científica Cetobaph, realizada en 2012 frente a la costa de El Hierro a bordo del buque oceanográfico Cornide de Saavedra. El tercero apareció este año varado en una playa del sur de Tenerife, convirtiéndose en el primer caso documentado de varamiento de esta especie.

El investigador del Centro Oceanográfico de Vigo Rafael Bañón, autor principal del estudio, explica que este hallazgo obliga a replantear lo que se conocía hasta ahora sobre la distribución del pez.

"Durante años se pensó que el Bregmaceros atlanticus habitaba todas las zonas tropicales del planeta, pero nuestros resultados apoyan la idea de que su presencia podría estar limitada al océano Atlántico", señala.

Un análisis genético confirma la especie

Para confirmar la identidad del ejemplar, los científicos combinaron el estudio de sus características físicas con técnicas de análisis molecular. En concreto, secuenciaron el gen COI, considerado el marcador de referencia para identificar especies mediante ADN.

Gracias a este procedimiento pudieron confirmar que los ejemplares pertenecen al grupo genético BIN AAV0298, asociado a esta especie pelágica.

Según explica Bañón, la identificación de peces ya no depende únicamente de sus rasgos externos. La taxonomía moderna combina información morfológica y genética, una herramienta especialmente útil en especies poco conocidas y difíciles de diferenciar.

Canarias, un laboratorio natural del océano profundo

El conocido como bacalete antena recibe este nombre por el largo radio dorsal que sobresale de su cabeza a modo de antena. Es un pez de pequeño tamaño que vive habitualmente en aguas profundas, desde la superficie hasta varios cientos de metros de profundidad, por lo que resulta muy complicado observarlo en su entorno natural.

Los investigadores destacan que este descubrimiento vuelve a situar a Canarias como un enclave de enorme valor para el estudio de la biodiversidad marina.

Además, consideran que el extraño varamiento registrado en Tenerife podría estar relacionado con fenómenos oceanográficos característicos del archipiélago, como las corrientes marinas y los afloramientos de agua, capaces de desplazar de forma puntual especies de aguas profundas hasta la costa.

Para los científicos, este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la fauna marina española, sino que refuerza el papel de las aguas canarias como uno de los grandes escenarios para investigar la vida en las profundidades del Atlántico.