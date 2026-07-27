La diálisis a domicilio en Gran Canaria recibirá una inversión de 12,3 millones

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes a una importante partida económica destinada a mejorar la asistencia sanitaria en las islas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias invertirá un total de 12,38 millones de euros en la contratación de diversos servicios de tratamiento de diálisis domiciliaria, que incluyen la modalidad peritoneal continua ambulatoria, la peritoneal automática o con cicladora y la hemodiálisis con telemetría. Todos estos procedimientos estarán dirigidos a los pacientes que se encuentren adscritos al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), situado en la isla de Gran Canaria.

La licitación de este servicio se llevará a cabo a través de un procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria. El contrato tendrá una vigencia estipulada de 48 meses, abarcando el período comprendido entre los años 2026 y 2030. El objetivo principal de esta iniciativa es dar cobertura a las necesidades clínicas de aquellas personas que padecen enfermedad renal crónica y requieren terapias sustitutivas desde sus propios hogares, evitando así las continuas y tediosas visitas a los centros hospitalarios.

Este contrato beneficiará no solo a los usuarios habituales del Servicio de Nefrología del CHUIMI, sino que también dará soporte a todas aquellas personas desplazadas desde otras comunidades autónomas o desde el extranjero. Gracias a los convenios sanitarios actualmente vigentes, estos pacientes transitorios podrán recibir la misma atención de calidad si su estado de salud demanda el acceso a estas técnicas de depuración sanguínea durante su estancia en la comunidad insular, garantizando una cobertura sanitaria integral.

La diálisis en casa mejora la calidad de vida

Desde el ámbito médico, las autoridades autonómicas han destacado que la aplicación de la diálisis en el hogar ha demostrado lograr unos resultados "excelentes" tanto en lo que respecta a la calidad de vida como a la supervivencia a largo plazo de los enfermos. Asimismo, esta modalidad domiciliaria aporta una relación muy favorable de coste efectividad en comparación con las terapias tradicionales de hemodiálisis que obligan al paciente a permanecer horas conectado a una máquina dentro de los hospitales. Con esto, el sistema sanitario logra acercar el tratamiento al entorno directo del usuario, facilitando su día a día.

Diferentes informes clínicos han avalado la conveniencia de impulsar estas técnicas, ya que muestran "múltiples efectos beneficiosos" vinculados a un aumento de la frecuencia de las sesiones de filtrado en el domicilio. Entre las principales ventajas fisiológicas para los afectados se incluyen una notable mejora de los controles de las toxinas urémicas, una estabilización de los parámetros nutricionales, una menor incidencia de las alteraciones óseo-minerales y una óptima regulación de la tensión arterial.

Por otra parte, el Ejecutivo regional también ha autorizado la modificación presupuestaria pertinente para formalizar la segunda prórroga del contrato destinado a la prestación del servicio general de hemodiálisis en las unidades asistenciales vinculadas a la Gerencia del propio CHUIMI. Esta medida supondrá una inyección adicional de 6.125.192 euros, justificada por la persistencia de unas necesidades asistenciales que hacen obligatoria la continuidad de esta atención médica especializada.

El acuerdo en vigor con la empresa adjudicataria establece la posibilidad de ampliar la vinculación mediante prórrogas anuales, siempre que no se superen los seis años de duración total. De este modo, la nueva anualidad aprobada garantizará el funcionamiento ininterrumpido de las máquinas entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027. La administración considera que esta asistencia conforma una prestación sanitaria esencial, puesto que la interrupción del tratamiento renal sustitutivo pondría en grave riesgo la vida de los pacientes.