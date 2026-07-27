Las Palmas abre el segundo periodo de pago voluntario del IBI y el IAE hasta el 27 de noviembre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, ha habilitado este 24 de julio el segundo plazo para abonar los tributos municipales de 2026. Esta ventana para cumplir con las obligaciones fiscales permanecerá abierta a los ciudadanos hasta el próximo 27 de noviembre.

Durante estos meses, los contribuyentes tendrán la oportunidad de liquidar sin ningún tipo de recargo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto en su naturaleza urbana como rústica y de características especiales. De igual manera, se abre la veda para el abono del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), tal y como ha detallado el Consistorio a través de un comunicado oficial.

Asimismo, esta fase del calendario fiscal incorpora el cobro de diversas tasas por ocupación del dominio público. Entre ellas se encuentran los gravámenes correspondientes a la instalación de elementos publicitarios en el suelo y vuelo de la vía pública, así como la disposición de cajeros automáticos. También se incluye el segundo semestre relativo a los puestos del rastro y las ferias, además de la explotación de hamacas y embarcaciones en las playas del municipio.

En este contexto, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado que, por segundo ejercicio consecutivo, el Gobierno municipal "mantiene la reducción del tipo impositivo del IBI". Según el edil, esta decisión política refleja el firme propósito de proporcionar un importante alivio fiscal a las familias de la capital grancanaria, apostando por una política recaudatoria más equitativa.

En concreto, la rebaja de este tributo sitúa el gravamen en el 0,62 por ciento, lo que se traduce en un ahorro medio del 7,5 por ciento en los recibos de los ciudadanos en comparación con años precedentes. Para los usos no residenciales se aplica también este mismo porcentaje, con la excepción del 10 por ciento de los inmuebles de mayor valor catastral, aquellos que superan los 75.000 euros, a los que se les reserva un tipo del 0,67 por ciento en estricto cumplimiento de la normativa actual.

El concejal Hernández Spínola ha recordado que realizar los pagos dentro de las fechas establecidas no solo "permite evitar recargos", sino que es fundamental para sostener y financiar unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía. Para facilitar el trámite, la Administración local ofrece múltiples canales de pago, incluyendo la Oficina Virtual Tributaria, la atención telefónica a través del número 010 y los quioscos ubicados en las dependencias municipales.

De forma adicional, las cuotas pueden liquidarse en los cajeros automáticos utilizando el código de barras impreso en el recibo, acudiendo presencialmente a las sucursales de las entidades bancarias colaboradoras o empleando una tarjeta de crédito en la plataforma web municipal. Para quienes prefieran la comodidad del cargo automático, el Ayuntamiento mantiene plenamente operativa la opción de la domiciliación bancaria.

Los contribuyentes que deseen dar de alta o modificar la domiciliación de sus recibos tienen de límite hasta el próximo 17 de septiembre de 2026. Este trámite se puede gestionar digitalmente o mediante cita previa en la Oficina de Atención al Contribuyente. El cargo efectivo en las cuentas bancarias se realizará el 6 de octubre. Por último, la Administración ha recordado que el pago del tercer trimestre por los quioscos en la vía pública estará vigente hasta el 30 de septiembre.