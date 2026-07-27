Las Palmas de Gran Canaria celebrará su primera Semana Olímpica de la mano del Comité Olímpico Español

Las Palmas de Gran Canaria será el escenario de la primera Semana Olímpica, una iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y el Comité Olímpico Español (COE) para fomentar la práctica deportiva y difundir los valores del Movimiento Olímpico entre la ciudadanía.

El acuerdo quedó sellado este lunes durante un encuentro celebrado en la sede del COE entre la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del organismo, Alejandro Blanco. Aunque la fecha de celebración todavía está por concretarse, ambas instituciones ya trabajan en una programación que aspira a convertir esta cita en un referente nacional.

La iniciativa nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un evento anual capaz de acercar el olimpismo a todos los públicos, desde escolares y clubes deportivos hasta familias y ciudadanía en general.

Un programa para vivir el espíritu olímpico

La Semana Olímpica combinará actividades deportivas, encuentros con deportistas olímpicos, propuestas educativas y acciones culturales diseñadas para transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, la superación y el trabajo en equipo.

El programa incluirá experiencias participativas dirigidas a diferentes edades y colectivos, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el deporte y la sociedad y acercar el legado olímpico a la población.

Desde el Ayuntamiento y el COE destacan que esta iniciativa permitirá convertir la ciudad en un punto de encuentro para el deporte, la educación y la convivencia, aprovechando el poder del olimpismo como herramienta de cohesión social.

Protagonismo para el deporte canario

Uno de los ejes de esta primera edición será la puesta en valor del talento deportivo de Canarias. La programación reservará un espacio destacado para los deportistas olímpicos canarios, que ejercerán como embajadores del proyecto y compartirán sus experiencias con los asistentes.

Además, la Semana Olímpica dará visibilidad a disciplinas tradicionales del archipiélago como la vela latina canaria, la lucha canaria o la bola canaria, integrándolas dentro de un programa que combinará tradición y deporte de alto nivel.

Con esta alianza, el Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponen en marcha una iniciativa que aspira a crecer en futuras ediciones y convertirse en un modelo exportable a otros territorios del país.