Santa Cruz de Tenerife recurre la retirada del 'Monumento a Franco' y activa su protección patrimonial

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado formalmente que la corporación municipal interpondrá un recurso de alzada frente a la resolución emitida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la cual exige la retirada del conjunto escultórico en un plazo máximo de seis meses. El primer edil sostiene que la apertura de un procedimiento técnico interno para valorar la protección patrimonial de la escultura es una circunstancia determinante que debe ponderarse antes de tomar cualquier decisión firme respecto a su desmontaje. En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento actuará siempre bajo el principio de prudencia y con observancia estricta del marco legal vigente.

Propuesta técnica unánime para catalogar el conjunto monumental

A la par del recurso legal, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico acordó por unanimidad solicitar a la Gerencia Municipal de Urbanismo que analice la incorporación del denominado 'Monumento a la Victoria' dentro del Catálogo de Elementos Patrimoniales de la ciudad. El acuerdo no contó con ningún voto en contra entre los asistentes y se fundamentó en que el conjunto reúne méritos artísticos y patrimoniales de relieve para estudiar formalmente su salvaguarda. No obstante, el alcalde aclaró que este órgano consultivo no decreta la inclusión directa, sino que traslada la recomendación formal a la Gerencia de Urbanismo para que sea valorada durante la tramitación del documento.

Amplio consenso institucional y perfil eminentemente técnico

La propuesta fue adoptada en el seno de un órgano asesor integrado mayoritariamente por expertos y representantes de instituciones del ámbito patrimonial y académico. Entre los participantes en la reunión figuran técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), la Real Academia Canaria de Bellas Artes, el Cronista Oficial de la Ciudad y personal especializado del propio Ayuntamiento. Desde la corporación municipal se enfatizó que los únicos cargos con perfil político presentes en el Consejo son el propio alcalde, que lo preside reglamentariamente, y el concejal de Cultura.

Giro tras el descarte como BIC por el Gobierno autonómico

Bermúdez explicó que la escultura no había sido incluida previamente en el borrador del catálogo municipal debido a que tanto Urbanismo como los redactores del documento permanecían a la espera de que el Gobierno de Canarias resolviera el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Una vez denegada la figura de protección autonómica de BIC, el marco legal permite explorar otras vías de escala municipal. El dictamen favorable del Consejo se sustenta en informes específicos emitidos por el CICOP, la Real Academia de Bellas Artes y dos técnicos municipales, que destacan el valor arquitectónico y escultórico de la obra realizada por Juan de Ávalos, así como su integración en el espacio urbano junto al muro de Almeida.

Resignificación del elemento y encaje en la Ley de Memoria

El alcalde recordó que tanto la Ley estatal de Memoria Democrática como la Ley Canaria de Memoria Histórica prevén expresamente que las obras catalogadas como vestigios franquistas puedan permanecer en la vía pública si obtienen la correspondiente protección patrimonial y son sometidas a procesos de resignificación. Durante la sesión del órgano consultivo se debatieron alternativas para dotar al monumento de una nueva significación, contemplando medidas como la apertura de procesos de participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas público. Tales iniciativas solo podrán implementarse una vez culminada la aprobación del catálogo.

Calendario de aprobación del catálogo municipal

El estudio sobre la obra de Ávalos se engloba en el expediente del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife. Este documento general, que actualmente evalúa más de mil propuestas tras recabar informes y alegaciones durante su periodo de exposición pública, tiene prevista su aprobación definitiva para el primer trimestre del próximo año. Hasta que concluya la tramitación completa y los órganos competentes resuelvan, el consistorio reitera que actuará con prudencia garantizando el cumplimiento riguroso de la legalidad.