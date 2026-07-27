Tenerife estrena sus primeras guaguas de dos pisos para conectar el norte de la isla

El norte de la isla de Tenerife pondrá en servicio este martes su nueva flota de vehículos de gran capacidad. En concreto, la empresa pública Titsa reforzará las líneas 100, que une el Puerto de la Cruz con la capital tinerfeña, y la 108, que conecta Icod de los Vinos con Santa Cruz a través de siete municipios.

La inauguración del trayecto tuvo lugar este lunes y contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto a la consejera de Movilidad, Eulalia García, y los regidores locales de La Orotava e Icod de los Vinos. Dávila subrayó que este corredor registra más de dos millones de usuarios al año, siendo en su inmensa mayoría residentes que se desplazan cotidianamente por motivos laborales o académicos.

"El 90% de las personas que utilizan estas rutas vive en Tenerife, y en el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%", explicó la dirigente insular. Según precisó, la medida responde a una petición expresa de los viajeros del norte, que demandaban vehículos de mayor tamaño para transitar por la autopista TF-5.

La principal ventaja de estas nuevas unidades es su altura doble, lo que permite incrementar la capacidad en un 44%. Cada vehículo pasa de tener 59 a 85 butacas, lo que se traduce en miles de plazas adicionales anuales diseñadas para descongestionar de forma efectiva el tráfico en esta vertiente de la isla.

En total, la administración insular desplegará trece unidades de estas características en Tenerife. Diez de ellas ya se encuentran operativas, mientras que las tres restantes llegarán a lo largo de esta semana. Además, ya se ha adjudicado la compra de otras cinco guaguas similares previstas para el año 2027. Cabe destacar que estos modelos también prestan servicio en la autopista del sur, enlazando Santa Cruz con Costa Adeje y Los Cristianos.

La seguridad y la adaptación al terreno han sido prioridades en el diseño de estos vehículos, fabricados de forma artesanal. Entre las innovaciones tecnológicas, incorporan un sistema de arranque con control de alcoholemia conocido como Alcolock, detectores de ángulo muerto para evitar atropellos a peatones o ciclistas y alertas por abandono involuntario de carril.

Asimismo, los retrovisores tradicionales han sido sustituidos por cámaras digitales, que se suman a un circuito cerrado de siete dispositivos de videovigilancia distribuidos entre ambas plantas del autobús, garantizando así la máxima seguridad tanto del personal conductor como de los pasajeros.

Por su parte, el regidor de La Orotava calificó de "día histórico" este avance y agradeció la firme apuesta del Cabildo de Tenerife por optimizar el servicio. Recordó que el impulso al transporte público ya muestra resultados palpables, pues ha logrado reducir los tiempos de viaje entre el norte y la capital de casi dos horas a apenas 45 minutos.

Esta incorporación se enmarca en un plan de renovación que ha introducido 351 nuevas guaguas en tres años, con una inversión superior a los 125 millones de euros. Gracias a ello, Titsa se posiciona como una de las flotas más modernas de España, reduciendo sus emisiones contaminantes en un 7% y alcanzando cifras récord de más de 87 millones de viajeros anuales.