Tres grandes destinos turísticos estrenarán planes de modernización

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la firma de varios acuerdos con los Cabildos Insulares para poner en marcha nuevos planes de modernización turística en Puerto de la Cruz, Costa Teguise y Playa Blanca. La medida busca seguir renovando algunos de los principales destinos del archipiélago y reforzar la competitividad de un sector estratégico para la economía canaria.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, explicó tras el Consejo de Gobierno que estos planes forman parte de la Ley de Renovación Turística y actúan como instrumentos de ordenación urbanística que complementan la normativa vigente. Su finalidad es facilitar la renovación de espacios públicos y edificios ya existentes para adaptarlos a las nuevas necesidades del sector.

Miranda destacó que se trata de herramientas "muy útiles" para avanzar en la modernización de las zonas turísticas y subrayó que este paso refleja el trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico, los Cabildos y los Ayuntamientos implicados.

Puerto de la Cruz continúa su transformación

Uno de los acuerdos más destacados afecta a Puerto de la Cruz, donde se desarrollará el segundo plan de modernización del municipio. Esta nueva fase dará continuidad al proceso de renovación urbana y económica iniciado con el primer plan, que actualmente se encuentra en ejecución.

El convenio establece que el Cabildo de Tenerife asumirá la financiación de los trabajos técnicos necesarios, entre ellos estudios previos, memorias de actuación, programas de gestión e indicadores que permitirán medir el impacto de las actuaciones.

En Lanzarote, los acuerdos permitirán impulsar nuevos planes para Costa Teguise y Playa Blanca, dos de los principales destinos turísticos de la isla. El objetivo es renovar estos espacios para mejorar su oferta alojativa, de ocio y servicios, manteniendo su competitividad en un mercado internacional cada vez más exigente y donde la sostenibilidad cobra un papel cada vez más relevante.

La Consejería de Política Territorial recordó además que estos tres proyectos forman parte de una estrategia más amplia. Actualmente también se tramitan planes similares para Playa de Mogán, El Veril y San Bartolomé, en Gran Canaria; Puerto del Carmen, en Lanzarote; y Los Cancajos, en La Palma, con el propósito de seguir modernizando los espacios turísticos de Canarias, mejorar su calidad y garantizar un desarrollo más equilibrado y respetuoso con el entorno.