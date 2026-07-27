Tuineje (Fuerteventura) exige el traslado de un pesquero interceptado en sus costas

El Ayuntamiento de Tuineje ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Canarias la retirada inmediata del pesquero interceptado el pasado viernes en aguas del archipiélago y que permanece atracado en el muelle de Gran Tarajal. El alcalde, David Herrera considera que la gestión del caso ha sido "inadmisible" y denuncia que la decisión se tomó sin informar ni al consistorio ni al Gobierno de Canarias.

Según ha explicado el regidor, el barco fue trasladado al puerto majorero de forma unilateral por parte de organismos dependientes del Estado, sin que el Ayuntamiento recibiera ninguna comunicación oficial sobre la operación. "Nos hemos enterado de lo ocurrido por las gestiones realizadas con Puertos Canarios y con los propios agentes que participaron en el operativo", lamentó.

La embarcación había sido denunciada por robo en Marruecos, circunstancia que motivó el dispositivo de seguimiento desplegado por la Guardia Civil. La operación, en la que también participó Salvamento Marítimo, culminó con la interceptación del pesquero en alta mar, el desembarco de sus ocupantes y su posterior amarre en el puerto de Gran Tarajal.

Falta de información y riesgo para el puerto

Herrera critica especialmente la falta de coordinación entre las administraciones y asegura que, días después de la intervención, el Ayuntamiento sigue sin disponer de información oficial sobre el estado del barco o los planes previstos para él.

Pero la preocupación del consistorio va más allá del aspecto institucional. El alcalde advierte de que mantener la embarcación en el muelle comercial supone un riesgo para la seguridad, ya que se trata de una infraestructura especialmente expuesta a los temporales de componente sur.

Además, recuerda que Gran Tarajal ya sufrió en 2018 un grave episodio con unas gabarras que ocasionaron importantes daños materiales y medioambientales, por lo que considera que no debe repetirse una situación similar.

Piden trasladarlo al puerto de Puerto del Rosario

El Ayuntamiento trabaja ya junto al director de Puertos Canarios en Fuerteventura, Juan Luis López para recopilar la documentación necesaria con la que solicitar formalmente al Estado el traslado del pesquero.

Desde el grupo de gobierno sostienen que el barco permanece abandonado, sin tripulación y con la posibilidad de contener restos de combustible y baterías, por lo que entienden que el actual atraque no reúne las condiciones de seguridad adecuadas.

Por ello, David Herrera reclama que la embarcación sea remolcada cuanto antes al muelle de Puerto del Rosario, de titularidad estatal. El alcalde defiende que, al haber sido la Guardia Civil y el resto de organismos del Estado quienes llevaron a cabo la interceptación en alta mar, corresponde ahora al Gobierno asumir la custodia y la gestión definitiva del buque.