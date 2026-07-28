200 millones para las Islas. Clavijo exige a Sánchez que cumpla frente a la parálisis

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, respira con alivio tras confirmar que Canarias ha logrado materializar la primera fase de sus acuerdos económicos con el Estado. Este paso se traduce en el abono de casi 200 millones de euros en transferencias, una inyección de liquidez necesaria para cuadrar los números del Archipiélago.

Los fondos se desglosan en partidas concretas: 45 millones destinados al plan de empleo, 30 millones para combatir la pobreza, 23 millones para amortiguar el impacto de las crisis geopolíticas y las obras estratégicas en los puertos de La Luz y Granadilla, vitales para el comercio y la conectividad insular.

El coste del bloqueo

Sin embargo, el clima político en Madrid ensombrece la gestión diaria. Ante la intención de Pedro Sánchez de agotar la legislatura, Clavijo opta por el pragmatismo y recuerda que la viabilidad del Gobierno central pasa por aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las instituciones, insiste el presidente, están para gobernar y transformar la economía.

El bloqueo de las cuentas nacionales supone un obstáculo real. El líder autonómico advierte de que esta parálisis lastra a las comunidades autónomas, genera quebrantos en las arcas públicas y obliga a gestionar a golpe de decreto. Esta fórmula de emergencia choca con la estabilidad y certidumbre que requiere la economía canaria para atraer inversión y prosperar.

Alivio fiscal pendiente

La factura con Madrid sigue abierta. En la mesa de negociación aguardan asuntos clave para el tejido productivo y los contribuyentes. Quedan pendientes los fondos adicionales del Posei, la partida de 100 millones para la reconstrucción palmera y, de manera destacada, la bonificación del 60% en el IRPF para los ciudadanos de La Palma. El Ejecutivo confía en que estas medidas de alivio fiscal y económico vean la luz a finales de verano mediante el Decreto Canarias.

Mientras tanto, Canarias mantiene el rumbo. "Nosotros tenemos la tarea hecha", concluye Clavijo, a la espera de que el Estado cumpla sus compromisos para que los problemas políticos de Moncloa no acaben pagándolos los ciudadanos de las Islas.