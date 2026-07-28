Cae en Tenerife un prófugo italiano buscado por fraude a la Seguridad Social y uso de armas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 13 de julio en la localidad tinerfeña de Los Cristianos a un peligroso fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega. Esta requisitoria internacional había sido emitida por las autoridades italianas debido a la comisión de diversos delitos contra el orden público, la seguridad ciudadana y el patrimonio, perpetrados entre finales del año 2018 y principios de 2019. Por este amplio historial delictivo, el prófugo se enfrenta a una pena que asciende a 5 años, 8 meses y 14 días de privación de libertad.

El amplio abanico de cargos que pesan sobre el detenido refleja una preocupante trayectoria criminal en su país de origen. En primer lugar, el individuo estaba acusado de poseer, portar y disparar en público una pistola y un rifle. Las investigaciones de las autoridades transalpinas sostienen que este armamento no solo fue utilizado para alterar la convivencia pacífica, sino que con él se cometieron posteriores ilícitos penales de considerable gravedad en territorio italiano.

Además de los delitos que comprometían la seguridad ciudadana, la actividad criminal del sujeto se extendía al ámbito económico. Otro de los motivos fundamentales que propiciaron la emisión de la orden de busca y captura fue la posesión y circulación de billetes falsos en múltiples localidades. Este tipo de prácticas delictivas suponen un ataque directo a la integridad del sistema financiero europeo y un evidente perjuicio para el libre mercado y los comerciantes que operan dentro del marco legal.

En paralelo a estas acciones, el prófugo también operaba como una pieza clave dentro de una red dedicada a sustraer fondos a las arcas públicas. Según detalla la Policía Nacional en una nota informativa, el arrestado fue denunciado como responsable, junto a otros cómplices, de articular una compleja trama de fraude laboral. El grupo criminal actuaba a través de diversas entidades corporativas, utilizando la figura de administradores y empleados ficticios con el único objetivo de ir manipulando el sistema de Seguridad Social en beneficio propio.

La mecánica del engaño consistía en falsificar contratos y todo tipo de relaciones laborales para, posteriormente, simular despidos improcedentes o extinciones de contrato. Mediante esta argucia legal, la red delictiva logró engañar a la administración para la concesión de prestaciones por desempleo indebidas. El cobro ilícito de estos subsidios públicos generó un cuantioso beneficio injusto para los criminales y una notable pérdida económica para el organismo estatal, evidenciando los riesgos de la falta de control sobre el dinero de los contribuyentes.

Tras ser localizado y arrestado en el sur de la isla canaria, el individuo pasó de forma inmediata a disposición de la autoridad judicial competente. Una vez analizados los hechos y la vigencia de la reclamación internacional, el juez decretó su ingreso en prisión provisional. Allí permanecerá privado de libertad de forma cautelar hasta que se formalice la ejecución de la extradición a Italia, donde deberá rendir cuentas ante los tribunales por su larga lista de presuntos delitos.