Canarias deja sin ejecutar 456 millones de euros en apenas año y medio

La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) ha decidido dejar en evidencia una práctica que roza lo insólito. Entre 2025 y junio de 2026, 322 obras públicas han quedado desiertas en el Archipiélago, sumando un agujero de 456,6 millones de euros. Esto es debido a que las Administraciones están licitando a precios inasumibles, completamente desconectados de la realidad del mercado.

Sólo hasta junio de 2026, la cantidad de licitaciones vacías ha superado en un 32% todo el importe del año anterior. Han pasado de 197 millones tirados a la basura a más de 259 millones. A la cabeza de este despropósito se sitúan las Administraciones Locales con más de 315 millones, seguidas por el Gobierno de Canarias, que por sí solo suma 105 millones de euros en proyectos que nadie quiere construir.

El falso victimismo y la trampa de la empresa pública

La estrategia de los ayuntamientos y el Gobierno Autonómico es evidente y muy vieja. Se escudan en la defensa del dinero público elaborando pliegos con presupuestos de ficción. Saben perfectamente que con esos números las obras son inviables ante la volatilidad de los precios, empujando a las empresas a la tesitura de tener que abandonar los proyectos o ir directamente a la quiebra, ya que la Ley del Sector Público no les permite revisar los costes al alza.

A esto, la AECP responde de forma clara y documentada. Alertan a los organismos por escrito de que los concursos van a quedar desiertos.

Puede parecer que esto es simple incompetencia, pero el sistema se pervierte a zancadas de gigante. Las Administraciones se jactan cuando los concursos quedan desiertos. Vacían de licitadores el mercado, en el 36% de los casos acude una sola empresa, para luego tener la excusa perfecta para recurrir a la adjudicación directa a empresas públicas.

La soberbia como respuesta y la factura para el contribuyente

Es una línea muy fina entre la ignorancia de la realidad y la pura arbitrariedad. Un comportamiento caprichoso y políticamente irresponsable que destruye el tejido productivo y que, al final, acaba pagando más de su bolsillo el contribuyente canario.