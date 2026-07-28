Canarias destina 7 millones a respaldar los programas municipales de atención a la infancia y las familias

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, un gasto de 7.000.000 de euros en aportaciones dinerarias para los Ayuntamientos de las islas. Esta financiación tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo y la continuidad de los programas locales dedicados a la protección de los menores y el soporte a las unidades familiares.

La partida permitirá mantener los servicios de información, prevención, detección precoz e integración sociofamiliar dirigidos a la infancia y sus familias. Dentro de estas líneas de actuación se encuadran los recursos de asesoramiento, la detección de situaciones de riesgo, los trámites de guarda provisional de menores, la creación de unidades administrativas específicas y la gestión de dispositivos de atención inmediata y permanente para niños y niñas.

Prestaciones económicas, formación y control de la escolarización

La asignación financiera cubre también la tramitación de las ayudas y prestaciones económicas municipales, la elaboración de estudios estadísticos sobre las necesidades locales, las escuelas de formación para madres y padres, y las intervenciones coordinadas con los consejos escolares para asegurar el cumplimiento de la escolarización obligatoria.

Refuerzo global del sistema público de servicios sociales

Esta ayuda a los municipios para familias en situación de vulnerabilidad se añade a los 97 millones de euros movilizados a través del Plan Concertado, del que se benefician más de 450.000 personas y unas 220.000 familias en el archipiélago. A estas partidas se suman otros 45 millones de euros enfocados al refuerzo del personal en los servicios sociales de las corporaciones locales.