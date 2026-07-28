Canarias inaugurará el curso escolar 2026/27 en el colegio pionero Tigaday de El Hierro

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre el acto oficial de apertura del año académico en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday. Las instalaciones se ubican en el municipio de La Frontera y han sido designadas para este evento institucional coincidiendo con el inicio de las clases para el alumnado de las etapas más tempranas y de necesidades especiales.

Este emplazamiento no ha sido escogido al azar. Se trata del primer centro de carácter público de todo el archipiélago en lograr la implantación del ciclo completo destinado a los menores de entre cero y tres años. Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Poli Suárez, durante su intervención en la última Comisión de Educación del presente periodo de sesiones en el Parlamento regional.

Durante su comparecencia parlamentaria, el dirigente explicó que la elección de este colegio responde al valor que representa para el sistema de enseñanza en las islas y, muy especialmente, como un nuevo gesto de la Administración autonómica hacia los territorios no capitalinos. "Hemos querido que comience en un centro que ha marcado un antes y un después en la implantación del primer ciclo de Educación Infantil", señaló el titular del área.

En este sentido, Suárez argumentó que estas instalaciones simbolizan de manera fehaciente "el compromiso del Gobierno con una política que acompaña a las familias desde los primeros años y garantiza la igualdad de oportunidades". El objetivo es que esta equidad sea efectiva con absoluta independencia del lugar concreto de residencia de los ciudadanos.

"El impulso al primer ciclo se ha consolidado y está transformando nuestra tierra, ofreciendo nuevas oportunidades a miles de familias", añadió el máximo responsable educativo autonómico. Asimismo, destacó que los cambios estructurales "también nacen desde nuestras islas no capitalinas y pueden convertirse en referencia para todos".

Canarias multiplica las plazas de cero a tres años en tres cursos

Las cifras respaldan esta decidida apuesta por la escolarización temprana. Desde la temporada 2022-2023, la región ha pasado de contar con poco más de quinientas plazas para este grupo de edad a disponer de casi 3.900 vacantes distribuidas en un total de 239 aulas repartidas por toda la geografía insular. Este notable incremento ha permitido superar de manera holgada el objetivo inicial fijado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la actual legislatura.

En este contexto de crecimiento, la institución educativa de La Frontera ha sido un verdadero emblema gracias a la colaboración institucional con el ayuntamiento local. Su comunidad ha experimentado un incremento sostenido, superando la barrera de los trescientos matriculados en los últimos registros oficiales. El tramo de los más pequeños ha desempeñado un papel fundamental, logrando rebasar el medio centenar de estudiantes.

Tras el mencionado acto institucional, la agenda lectiva seguirá su curso habitual en el resto de etapas. El jueves 10 de septiembre será el turno para el inicio de las clases correspondientes al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. Posteriormente, el viernes 11 arrancarán las lecciones de Bachillerato, mientras que la Formación Profesional y el resto de las denominadas enseñanzas de régimen especial deberán esperar hasta el próximo 16 de septiembre para abrir sus puertas.