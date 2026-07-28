Canarias ofertará casi 4.000 plazas de 0 a 3 años y reforzará la libre elección

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado que el próximo curso arrancará con 32 nuevas aulas de educación infantil de 0 a 3 años, una ampliación que permitirá que la oferta pública en las islas roce las 4.000 plazas. El objetivo, según explicó, es seguir facilitando la conciliación familiar sin limitar la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que prefieran.

Durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias, solicitada por Vox, Suárez detalló que el archipiélago cierra el presente curso con 207 aulas y 3.378 plazas repartidas en 173 centros educativos de las ocho islas, con una media de 16 alumnos por clase. Además, recordó que solo en el último año se han puesto en marcha 78 nuevas aulas, lo que ha supuesto incorporar 1.149 plazas adicionales.

Más plazas y un bono infantil reforzado

El consejero también destacó el impulso dado al bono infantil, una ayuda destinada a las familias que optan por escuelas infantiles privadas o que no disponen de una plaza pública cerca de su domicilio. Este programa ha pasado de contar con 600.000 euros en la anterior legislatura a disponer ahora de cinco millones de euros.

Gracias a esta financiación, el Ejecutivo cubre el 100% del coste de la escolarización de los menores de hasta un año. En los tramos de uno a dos y de dos a tres años, la ayuda alcanza el 89% de la cuota, precisamente en las edades en las que el gasto suele ser mayor para las familias. Durante este curso, alrededor de 2.000 hogares se han beneficiado de estas subvenciones.

Suárez defendió que esta política busca ofrecer alternativas sin imponer un modelo educativo determinado. "Con esta ayuda no elegimos por las familias ni empujamos a nadie hacia un modelo u otro (...) quien prefiere o necesita otro centro cuenta con nuestra ayuda para pagarlo", afirmó durante su intervención.

Compromiso con las escuelas infantiles

El responsable de Educación recordó además que el Gobierno mantiene una línea de financiación para ayudar a los ayuntamientos a cubrir los gastos de funcionamiento de sus escuelas infantiles. A su juicio, Canarias está viviendo la mayor expansión de esta etapa educativa y aseguró que el Ejecutivo mantendrá este compromiso incluso cuando finalicen los fondos europeos que actualmente respaldan parte de estas inversiones.

Desde la oposición, el diputado de Vox Javier Nieto reclamó al Gobierno que siga reforzando este servicio público para hacer frente al descenso de la natalidad y garantice la financiación necesaria en los próximos presupuestos autonómicos.