Canarias plantea un acuerdo de 1.242 millones para financiar la universidad hasta 2030

El Gobierno de Canarias quiere dejar atrás las negociaciones presupuestarias año a año con las universidades públicas del archipiélago. Para ello, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha presentado este martes a los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) la propuesta del nuevo acuerdo de financiación para el periodo 2027-2030.

La iniciativa contempla un incremento del 16% respecto al marco anterior, lo que permitirá destinar más de 1.242 millones de euros a las dos universidades públicas durante los próximos cuatro años. El objetivo es ofrecer un modelo más estable, previsible y sujeto a evaluación, evitando la incertidumbre que generaban las negociaciones anuales.

Más fondos y un modelo estable

La propuesta del Ejecutivo autonómico prevé aumentar la aportación institucional en 45 millones de euros hasta 2030. Ese incremento servirá para garantizar la financiación de los gastos estructurales de las universidades, como el pago del personal, el funcionamiento diario de los campus, el mantenimiento de las instalaciones, las inversiones habituales y el desarrollo de las infraestructuras científicas.

Además, el acuerdo incorpora un fondo de nivelación de 9,7 millones de euros destinado a compensar el desfase acumulado entre los costes reales de funcionamiento y la financiación recibida entre 2021 y 2026.

Según las previsiones del Gobierno canario, al finalizar el periodo la Universidad de La Laguna dispondrá de 173,24 millones de euros, mientras que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 153,65 millones.

El reparto tendrá en cuenta las diferencias de costes entre ambas instituciones y también el número de estudiantes matriculados a tiempo completo. A partir de 2028 se incorporará, además, una financiación ligada al cumplimiento de objetivos, premiando indicadores como la reducción del abandono universitario, la formación permanente, la internacionalización o la capacidad para captar financiación externa.

Más control económico y apuesta por la innovación

El nuevo marco también reserva 34 millones de euros para impulsar la modernización tecnológica de las universidades a lo largo del cuatrienio. El Ejecutivo canario intentará que el Estado aporte una cantidad equivalente mediante convenios de colaboración, aunque la Consejería reconoce que esa financiación todavía no está garantizada.

Junto al incremento de recursos, el acuerdo exigirá un mayor control sobre la gestión económica de ambas universidades. Entre otras medidas, deberán elaborar planes financieros con la participación de los Consejos Sociales, implantar sistemas de contabilidad analítica y someterse periódicamente a auditorías externas. Estos mecanismos estarán respaldados por los informes de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) para reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Al término de la reunión, la consejera Migdalia Machín defendió que el propósito del Ejecutivo es alcanzar "un acuerdo comprensible y útil para las dos universidades, con estabilidad para planificar, recursos para sostener el sistema y objetivos compartidos para mejorarlo".