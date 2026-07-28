Canarias respaldará el acuerdo de financiación en el CPFF con Barreto al frente de la delegación

El Gobierno de Canarias estará representado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC). Barreto encabezará la delegación insular y formalizará la posición autonómica en sustitución de la titular de Hacienda, Matilde Asián (PP), quien no asistirá al encuentro por un permiso personal previamente solicitado. De este modo, la consejera de Presidencia asumirá la portavocía del gabinete autonómico en la reunión con el Ministerio y el resto de comunidades.

Posición unitaria del Ejecutivo canario

El presidente Fernando Clavijo ha remarcado que el voto favorable al marco financiero responde a una postura unánime y respaldada por el conjunto del Gobierno autonómico (CC, PP y AHI). Aunque en la fase inicial de negociación existieron reservas técnicas similares a las expresadas por la propia consejera Asián y por otros responsables económicos autonómicos, el gabinete valoró los avances logrados en el diálogo multilateral antes de fijar la postura definitiva.

Garantías para el REF y equiparación a la media estatal

El respaldo canario en el CPFF se sostiene en las garantías alcanzadas para blindar los fueros del archipiélago. Clavijo defendió ante los ministros Arcadi España y Ángel Víctor Torres que la propuesta final atiende las «singularidades» de la comunidad autónoma, garantizando que los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden al margen del reparto y asegurando que Canarias alcance la media de financiación per capita a nivel estatal.

Cohesión en la acción de gobierno

La sustitución en la cita multilateral se enmarca dentro de la normalidad institucional del Ejecutivo regional. Tras el análisis del dictamen financiero y con el consenso de las fuerzas que integran el Gobierno de Canarias, la presencia de Nieves Lady Barreto permitirá sellar formalmente el aval de la comunidad autónoma en el órgano de coordinación fiscal.