Confirman la contaminación por aguas residuales en la playa de La Punta del Camello en Arrecife

Las analíticas realizadas por el Área de Salud de Lanzarote han confirmado este martes lo que ya se sospechaba desde el pasado fin de semana: las aguas de La Punta del Camello, en Arrecife, presentan niveles elevados de contaminación.

Los resultados afectan al entorno del aliviadero que el Consorcio del Agua de Lanzarote gestiona en esta zona del litoral y que forma parte de la red general de saneamiento de la isla.

La confirmación llega después de que la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Arrecife solicitara a Salud Pública un análisis urgente tras detectar vertidos de aguas residuales junto a esta infraestructura durante el fin de semana. El propio consistorio informó entonces de la aparición de estos vertidos, que hicieron saltar las alarmas.

La Policía Local también se desplazó hasta el lugar para comprobar la situación y levantar la correspondiente acta oficial.

El Ayuntamiento apunta a una avería reciente

La concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha pedido al Consorcio del Agua que revise en profundidad las bombas de impulsión situadas en la calle Portugal y junto al edificio del Cabildo de Lanzarote, donde antiguamente se encontraba el cementerio de Arrecife.

Según ha explicado la edil, estos vertidos podrían estar relacionados con la rotura de una tubería de impulsión registrada la noche del pasado 23 de julio en el barrio de Argana Alta. Esa conducción transporta las aguas residuales procedentes de Playa Honda y de la parte baja de Arrecife hasta la estación depuradora de Montaña Mina.

En su momento, el Consorcio del Agua informó de que la avería obligó a interrumpir temporalmente la impulsión para reparar la tubería, construida en fibra y que ha sufrido varias roturas en los últimos años.

Ante esta situación, el Ayuntamiento reclama una revisión completa de las estaciones de bombeo implicadas para esclarecer el origen del vertido que ahora Sanidad ha confirmado tras detectar una elevada carga bacteriológica en el agua.

Bandera roja y baño desaconsejado

Mientras los niveles de contaminación no vuelvan a situarse dentro de los límites permitidos por la normativa sanitaria, el Ayuntamiento mantendrá activado el protocolo de seguridad.

Por ello, continúa desaconsejado el baño en todo este tramo del litoral de Arrecife y la bandera roja permanecerá izada hasta nuevo aviso para advertir a vecinos y visitantes del riesgo que supone entrar en el agua.