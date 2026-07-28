Detenida una pareja por robar en un hotel de Las Palmas usando antiguos códigos de acceso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre y una mujer, ambos con un amplio historial delictivo. Se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en el interior de una de las habitaciones de un conocido establecimiento turístico de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 22 de julio. En ese momento, la Sala CIMACC-091 ordenó a un indicativo policial desplazarse con urgencia hasta el alojamiento turístico. El motivo de esta intervención fue el aviso de una clienta que acababa de sufrir la sustracción de sus pertenencias personales en el interior de su cuarto.

A su llegada al recinto, los agentes se entrevistaron con la víctima para esclarecer lo sucedido. La mujer relató que, tras efectuar el registro de entrada en el complejo, dejó su equipaje en la habitación, asegurándose de dejarla correctamente cerrada. Sin embargo, a su regreso, se percató de que una de sus bolsas de viaje había desaparecido misteriosamente sin que hubiera signos evidentes de violencia en la puerta.

Desesperada, la perjudicada alertó al resto de huéspedes del complejo. Fueron algunos de estos clientes quienes señalaron haber visto una bolsa de idénticas características en otra de las estancias, ocupada por los presuntos responsables. Aunque la víctima logró recuperar su equipaje poco después, constató que faltaban diversos objetos de valor en su interior. Al ser descubiertos y percatarse de que se había solicitado presencia policial, los ladrones abandonaron con celeridad el establecimiento para tratar de eludir a la acción de las autoridades.

A pesar de la huida, la rápida intervención de los agentes resultó determinante para localizar y arrestar en un primer momento a la mujer implicada. El segundo sospechoso fue capturado en una fase posterior de la investigación. Las diligencias llevadas a cabo por los agentes desvelaron el astuto método de actuación de la pareja, que se había alojado previamente en distintas habitaciones del mismo recinto.

Esta circunstancia previa les otorgó una ventaja crucial, ya que aprovecharon una evidente brecha de seguridad. Los responsables del complejo turístico no modificaban las claves numéricas tras la salida de los clientes, lo que permitió a los delincuentes introducir los códigos que ya conocían y acceder de forma ilícita a los cuartos ocupados por los nuevos visitantes.

Actualmente, los investigadores continúan analizando el caso para determinar la posible relación de estos dos individuos con otras denuncias registradas recientemente en el mismo lugar. Las autoridades sospechan que podrían haber actuado en más ocasiones utilizando un patrón idéntico. Mientras tanto, la pareja ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.