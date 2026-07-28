Drago Canarias recurre a la censura autoritaria al desmontarse su falso victimismo

Drago Canarias ha decidido bloquearme en X (Twitter) porque los dejé en evidencia; si no pueden argumentar, simplemente no nos permiten contestar.

Todo comenzó con un tweet donde desde la cuenta oficial de Drago Canarias lanzaron un ataque directo contra Libertad Digital Canarias, tildándonos de ser la "delegación mediática de la ultraderecha española en Canarias" y acusándonos de ser fieles a unas supuestas "profundas raíces machistas y coloniales". Para sostener esta grave acusación, la formación adjuntó capturas de nuestras noticias donde se criticaban políticas concretas de su programa, escudándose en que las portavocías de esos disparates económicos que defendían y que aquí analizamos con precisión, recaían sobre mujeres.

El falso victimismo y la fuerza de la hemeroteca

La estrategia de los de Alberto Rodríguez era evidente y muy vieja, camuflar el debate económico bajo el victimismo woke. Si criticas una política empobrecedora y quien la defiende es mujer, te acusan de machismo, porque son incapaces de argumentar que la burrada económica que han soltado no es una burrada económica.

A esto contesté enlazando una noticia previa de nuestra cabecera cuyo titular era: "Drago Canarias desata el terror fiscal, el plan de la extrema izquierda para confiscar...". ¿La imagen que ilustraba esa pieza? La de Alberto Rodríguez, líder y rostro más visible de la formación. Se evidenció que no tiene un sesgo machista como quieren intentar hacer ver, el sesgo justamente lo fabricaron ellos al seleccionar únicamente las noticias en las que había mujeres, porque era lo que les convenía a su relato.

Puede parecer que no tiene importancia, pero si un partido tan minoritario es enemigo de la verdad, trata de esconderla, de acallar a quien esté en contra, de no dejar responder a lo que dicen, etc. Solo demuestra un sesgo autoritario con una línea muy fina entre eso y la censura, un partido que en el mismo mensaje donde tachan al periódico de "ultraderecha" y de machista, se consideran a ellos mismos representantes del "soberanismo progresista canario", que no es otra forma de decir que estamos viendo cómo un partido nacional-socialista canario está teniendo una línea autoritaria.

La mordaza como respuesta de los adalides de la tolerancia

Lejos de encajar el golpe de la realidad o de argumentar en defensa de su postura, la reacción de Drago Canarias fue clara. Me bloquearon. La cuenta oficial me cerró el acceso, impidiendo cualquier tipo de interacción, lectura o respuesta por mi parte.

Resulta paradójico que quienes se erigen como los abanderados del progresismo, la inclusión y la democracia plural, recurran a la censura digital a las primeras de cambio. Cuando los argumentos escasean y el relato prefabricado choca contra el muro de los hechos, la respuesta del buenismo oficial es silenciar al discrepante para que nadie pueda dejar en evidencia sus propias contradicciones.