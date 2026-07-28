El alcalde del Puerto de la Cruz reconoce que recibió el aviso de contaminación en Playa Jardín

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, reconoció durante el último pleno municipal que el Ayuntamiento recibió una comunicación de la Dirección General de Salud Pública sobre el episodio de contaminación detectado en Playa Jardín durante las fiestas de San Juan. El regidor confirmó que el aviso llegó mediante correo electrónico el 23 de junio y que alertaba de unos valores elevados de bacterias en una muestra tomada en la zona de El Charcón.

La admisión llega después de que el propio alcalde asegurara días antes que el Consistorio no había recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno de Canarias que indicara la necesidad de cerrar la playa. Durante la comparecencia del pasado viernes, Afonso defendió que no existía una notificación que permitiera adoptar esa medida y sostuvo que los análisis posteriores confirmaban una evolución favorable de la calidad del agua.

Ahora, durante el pleno, el dirigente municipal explicó que el correo sí había llegado al Ayuntamiento, aunque los responsables municipales no tuvieron conocimiento de su contenido hasta el día siguiente. Una versión que abre un nuevo capítulo en la polémica que enfrenta al Gobierno local con el PSOE, que denunció que Playa Jardín permaneció abierta pese a la alerta sanitaria registrada entre el 22 y el 24 de junio.

El PSOE acusa al alcalde de cambiar su versión sobre la alerta sanitaria

El portavoz socialista en Puerto de la Cruz, Marco González, ha reclamado explicaciones al Gobierno municipal y considera que el reconocimiento realizado en el pleno evidencia un cambio respecto al relato mantenido inicialmente por el alcalde.

Los socialistas sostienen que existió un aviso sanitario que recomendaba restringir el baño y cuestionan que no se decretara el cierre ni se informara a los ciudadanos durante unas fechas especialmente sensibles por la celebración de San Juan.

González ha acusado al Ejecutivo formado por PP, ACP y Coalición Canaria de falta de transparencia y ha reclamado que se aclare quién recibió la comunicación, cuándo tuvo conocimiento de ella y qué decisiones se adoptaron posteriormente.

El Gobierno municipal defiende que no recibió una orden de cierre

El Ejecutivo portuense mantiene que la situación no fue comunicada como una orden oficial de cierre y que las analíticas posteriores descartaron una contaminación continuada en Playa Jardín. Afonso ha insistido en que la calidad actual del agua es adecuada para el baño y que el Ayuntamiento actuó basándose en los informes disponibles.

La polémica se centra ahora en determinar qué información llegó al Ayuntamiento, qué responsables municipales tuvieron acceso a ella y si la comunicación recibida por Salud Pública debía haber activado algún tipo de restricción durante aquellos días.