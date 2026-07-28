El PP canario carga contra Sánchez y Torres por usar a Canarias como "moneda de cambio"

El Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha sido claro contra el Gobierno central y la federación socialista autonómica al denunciar las verdaderas intenciones que se esconden tras las propuestas sobre financiación. El diputado popular Fernando Enseñat ha advertido de que la estrategia desplegada por Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres responde únicamente a «cálculos partidistas e interesados que salen directamente del búnker de Ferraz». Según Enseñat, el PSOE persigue una doble maniobra: forzar la ruptura del pacto de gobierno en el archipiélago y fabricar una excusa de última hora para desentenderse de sus compromisos económicos. «No van a conseguir ni lo uno ni lo otro, se van a quedar con las ganas», ha sentenciado tajante.

Un acuerdo sostenido sobre parches, propaganda y falsos anuncios

Frente a la versión del PSOE, que presentó el marco financiero como un logro «magnífico», las filas populares han dejado al descubierto la falta de rigor del proyecto. Desde el PP señalan que la propuesta gubernamental se apoya en parches contables y mecanismos extraordinarios no consolidados, en lugar de garantizar una financiación estructural blindada para los servicios públicos de las islas. Enseñat ha alertado de que la falta de garantías jurídicas deja al archipiélago en una posición de absoluta vulnerabilidad, augurando que el Ejecutivo central «volverá a incumplir sus promesas con Canarias porque, sencillamente, es la práctica habitual que han mantenido hasta ahora».

La hemeroteca del descuido: el fiasco de los menores y el abandono de La Palma

Para desmontar la credibilidad del Ejecutivo de Sánchez, el representante popular ha remitido a los precedentes de gestión en las islas. Enseñat ha refrescado la memoria al señalar el comportamiento del Gobierno del Estado en la atención a los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo, una materia en la que incurrió en una abierta «desobediencia» institucional hasta que el propio Tribunal Supremo tuvo que reprender al Ministerio calificando su inacción de «manifiestamente inadmisible». De forma paralela, el diputado recordó el abandono prolongado que padecen las víctimas de la erupción volcánica en La Palma, quienes siguen esperando la materialización de los recursos y partidas prometidas tras la catástrofe.

Portazo a las «fotos y apretones de manos» a costa de los canarios

El parlamentario ha cerrado filas en la defensa de los intereses de la comunidad frente a lo que considera un uso instrumental del territorio canario por parte del PSOE para sostener la «estrategia personal de su líder» en Madrid. Enseñat ha denunciado que Canarias no puede convertirse bajo ningún concepto en una «moneda de cambio» para resolver las urgencias políticas de Pedro Sánchez. En este sentido, ha remarcado que el Grupo Popular no se dejará embaucar por escenografías propagandísticas compuestas de «fotos, sonrisas y apretones de manos», garantizando que fiscalizarán hasta el último céntimo para impedir que el socialismo vuelva a defraudar las expectativas presupuestarias de los ciudadanos del archipiélago.