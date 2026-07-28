Las llamadas al 112 por violencia de género en Canarias suben un 13% hasta junio

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), gestionó durante el primer semestre del año un total de 9.693 llamadas relacionadas con la violencia machista. La cifra supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 8.568 avisos.

Solo en el mes de junio se contabilizaron 1.711 llamadas, de las que 60 fueron realizadas por mujeres que manifestaron tener algún tipo de discapacidad.

Más de la mitad de las comunicaciones recibidas, concretamente 5.717, fueron consideradas llamadas de emergencia. Esto significa que existía un riesgo inminente para la víctima y fue necesario activar de forma inmediata a los cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios o los dispositivos de emergencia insulares, según ha informado el Gobierno de Canarias.

Más de mil activaciones de los recursos de acogida

La gravedad de muchos de estos casos obligó a activar en 1.117 ocasiones los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Gracias a este dispositivo, 219 mujeres y 92 menores a su cargo pudieron ser trasladados de urgencia a un lugar seguro para protegerlos de sus agresores.

Además, durante los seis primeros meses del año fue necesaria la intervención de 5.516 recursos policiales y de 477 efectivos sanitarios para atender las distintas incidencias.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, ha advertido de que la violencia machista sigue siendo "un problema estructural que no cesa". Por ello, ha reclamado una mayor implicación de toda la sociedad y de las instituciones para "acorralar a los maltratadores" y conseguir que las víctimas se sientan protegidas.

Padrón también ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha reforzado los mecanismos de protección, aunque considera imprescindible mejorar la detección precoz desde ámbitos como la sanidad, la educación o el entorno laboral, además de seguir fomentando la concienciación ciudadana.

Preocupa el aumento de casos entre menores y mujeres mayores

El análisis por edades refleja un incremento especialmente llamativo entre las menores de 18 años. En los seis primeros meses del año se atendieron 165 casos, frente a los 123 registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 34%.

También crecieron de forma notable las llamadas de mujeres mayores de 76 años, que alcanzaron las 105, un 32% más que hace un año.

La franja de edad con mayor número de comunicaciones sigue siendo la de mujeres de entre 36 y 55 años, con 2.166 llamadas. Le siguen las de entre 18 y 35 años, con 1.738, y las de 56 a 75 años, con 599 avisos.

En cuanto al perfil de los agresores, la mayoría eran la pareja o expareja de la víctima, con 4.054 y 2.471 casos, respectivamente. Sin embargo, las estadísticas también recogen agresiones cometidas por hijos (458), desconocidos (212), hermanos (169), padres (134) o amigos (113).

Respecto al tipo de violencia, las agresiones físicas sin componente sexual y las violencias no físicas representaron cada una el 41% de los casos. Las agresiones sexuales supusieron el 5% de las intervenciones y obligaron a activar los centros de crisis de atención 24 horas en 200 ocasiones.

La mayoría de las llamadas, un 42%, fueron realizadas por la propia víctima. Otro 22% procedió de personas que presenciaron o detectaron la situación de forma accidental, mientras que un 18% llegó a través de distintas instituciones y un 5% fue realizado por familiares.

El Instituto Canario de Igualdad financia este servicio de atención permanente y mantiene, en colaboración con los cabildos insulares, una red de recursos especializados para atender y proteger a las víctimas de violencia de género en todo el archipiélago.