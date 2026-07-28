Afonso saca pecho de la gestión del PP y se ofrece para repetir como candidato

El presidente del Partido Popular en la isla, Lope Afonso, ha anunciado este martes que su formación se encuentra en una posición inmejorable para afrontar los próximos retos electorales. Durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance del actual curso político, el dirigente ha mostrado su disposición absoluta a volver a encabezar la candidatura a la presidencia de la corporación insular. Según sus propias palabras, la estructura del partido está "más unida" y "más fuerte" que nunca, lo que le permite dar este paso al frente con una renovada motivación.

"Me apetece ser presidente"

"Me apetece ser presidente", ha señalado Afonso, quien ha resaltado la tremenda ilusión que le produce liderar la lista, siempre a expensas de lo que dictamine en su momento el comité electoral. El dirigente ha reconocido el peso de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, pero ha agradecido profundamente la confianza depositada en él por sus compañeros. En este sentido, se ha mostrado totalmente convencido de que la oferta que presentan constituye la mejor alternativa de gobierno para asegurar la prosperidad de los ciudadanos.

El PP reivindica una política alejada de la confrontación

En una clara defensa de su estrategia, ha reivindicado una forma de hacer política que se aleje de forma drástica de la tensión constante y los extremismos. Ha criticado duramente la actual degradación de las instituciones y del debate público, apostando por lo que define como una política realmente útil. El objetivo es que la sociedad compruebe de primera mano cómo trabajan, poniendo el interés general de los vecinos por encima de cualquier otra consideración o batalla partidista.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de enorme optimismo a sus bases, afirmando que afrontan por primera vez unos comicios municipales e insulares con la certeza absoluta de que pueden erigirse como primera fuerza política. Afonso ha insistido en que su equipo se ha centrado en los problemas reales, dejando a un lado aquellas polémicas que, a su juicio, son meras cortinas de humo diseñadas de forma artificiosa para desviar la atención de los verdaderos conflictos.

Uno de los pilares fundamentales de su intervención ha sido la crisis habitacional que sufre el archipiélago. El actual vicepresidente del Cabildo ha hecho especial hincapié en las políticas de vivienda, defendiendo a ultranza la gestión realizada durante el presente mandato. Ha destacado la ingente labor de promoción impulsada para dar respuesta a la demanda de decenas de miles de hogares públicos, un asunto de extrema gravedad que, según ha denunciado, fue sistemáticamente ignorado durante la pasada legislatura por los anteriores responsables de izquierdas.

Respaldo a Emilio Navarro de cara a las próximas elecciones

Finalmente, al ser preguntado por el papel que desempeñará el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha dejado claro que le gustaría que repitiera como candidato municipal. Afonso ha calificado a Navarro como una pieza verdaderamente clave dentro de la maquinaria de la formación, tanto en su rol de regidor como en el de senador. El objetivo común, ha concluido, es consolidar el crecimiento sostenido en militantes y el respaldo de la calle para salir a ganar en todas las instituciones.