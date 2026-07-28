Óscar Puente sube los precios de volar entre islas un 7% más

Volar entre las islas del Archipiélago es, desde hoy, un poco más caro. El Ministerio de Transportes ha actualizado las tarifas de referencia que marcan el tope de los vuelos sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP) en Canarias. La medida, que ya es oficial tras su paso por el BOE, se traduce en un incremento medio del 7% para diez de las trece rutas interinsulares operadas en la región.

La excusa oficial del departamento que dirige Óscar Puente se apoya en la necesidad de adaptar el sistema a la inflación y a los costes operativos que soporta el sector aéreo. Sin embargo, este movimiento encarece de forma directa una movilidad que no es un lujo, sino una necesidad vital para los ciudadanos canarios.

El escudo del residente

Para amortiguar el impacto de la noticia, el Gobierno central se escuda en el descuento de residente del 75%. El Ministerio argumenta que esta bonificación absorberá la mayor parte de la subida, minimizando el impacto final para el usuario.

La realidad, no obstante, es que el coste del servicio se incrementa. Aunque el billete refleje una subida atenuada para el pasajero local, el aumento real se sufraga vía impuestos. El dinero público compensará el incremento tarifario, encareciendo el sostenimiento de una conectividad fundamental para el Archipiélago sin solucionar los problemas de fondo del mercado.

Margen para las aerolíneas

En la práctica, esta decisión otorga a Binter y Canaryfly, las dos únicas compañías que operan estos trayectos, un mayor margen de maniobra comercial. El Ejecutivo sostiene que elevar el tope tarifario permitirá a las aerolíneas lanzar billetes más baratos, compensando esas pérdidas con tarifas superiores en otros asientos, siempre dentro del nuevo límite regulatorio.

Rutas afectadas

La modificación golpea a las principales arterias de conectividad de las islas. Las rutas que experimentarán esta subida son las que unen Gran Canaria con Tenerife Norte, Tenerife Sur, Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote. Desde Tenerife Norte, el incremento afecta a los vuelos hacia Fuerteventura, El Hierro, Lanzarote y La Palma, además de la conexión entre La Palma y Lanzarote.

Por el momento, solo tres trayectos se libran del encarecimiento y mantienen sus tarifas congeladas: los vuelos que unen Gran Canaria con La Palma y La Gomera, y la conexión entre Tenerife Norte y la isla colombina.