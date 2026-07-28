Prisión para un hombre interceptado en Santa Cruz de Tenerife con 4,5 kilos de cocaína

Una operación conjunta llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil ha culminado con la detención de un individuo en las instalaciones portuarias de Santa Cruz de Tenerife. El sospechoso fue interceptado cuando trataba de introducir una importante cantidad de sustancias estupefacientes oculta en el interior del automóvil que conducía.

La intervención tuvo lugar durante uno de los habituales controles de verificación fiscal que las autoridades despliegan en el recinto portuario. En este caso, el operativo se había activado a la llegada de un buque comercial procedente de la isla de Gran Canaria. Durante el proceso de desembarque de pasajeros y vehículos, los investigadores procedieron a dar el alto a un turismo cuyo conductor levantó de inmediato las sospechas de los agentes tras ser sometido a una primera y rutinaria entrevista en el control de acceso.

Según han detallado fuentes oficiales, el comportamiento del individuo fue determinante para desencadenar la alerta. El conductor mostró desde el primer instante una actitud nerviosa y esquiva frente a las preguntas de los funcionarios. Lejos de colaborar, su proceder se tornó rápidamente en un comportamiento agresivo y desafiante, lo que motivó que los miembros del dispositivo decidieran realizar una inspección más exhaustiva de su persona y del coche que manejaba.

En el transcurso de las pesquisas iniciales en la misma terminal portuaria, el hombre trató de engañar a las autoridades identificándose con un documento falso. Al percatarse de que el cerco se estrechaba y de que los agentes estaban a punto de hallar la carga ilegal que escondía en su turismo, el individuo optó por emprender la huida a la carrera para eludir la acción de la Justicia.

La tentativa de fuga desembocó en un altercado físico. Durante el forcejeo para lograr su reducción y posterior arresto, el sospechoso se enfrentó de forma violenta a los guardias civiles y a los agentes aduaneros que participaban en el dispositivo. Como resultado de este encontronazo, varios funcionarios sufrieron lesiones de carácter leve antes de conseguir inmovilizar y engrilletar al agresor.

Una vez asegurado el perímetro y con el individuo bajo custodia policial, se procedió al registro minucioso del automóvil. Fue entonces cuando las sospechas quedaron plenamente confirmadas al localizarse un habitáculo donde se ocultaban 4,5 kilos de cocaína. De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, esta cantidad de droga habría alcanzado un valor cercano a los 280.000 euros en el mercado negro, un lucro ilícito que ha quedado frustrado gracias a los controles fronterizos.

Tras la aprehensión de la sustancia y la lectura de sus derechos, el conductor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife, que se encontraba en funciones de guardia, asumió las diligencias del caso y ha decretado el ingreso en prisión provisional del individuo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen la investigación abierta para tratar de determinar el origen, la red de distribución y el destino final que iba a tener la cocaína incautada en el archipiélago.