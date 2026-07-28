Tenerife presenta la IV Feria de Artesanía Patrona de Canarias en Candelaria

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, y el Ayuntamiento de Candelaria han presentado este lunes la nueva edición de la tradicional cita artesana que tendrá lugar en el municipio tinerfeño. Se trata de un evento que busca poner en valor las profesiones tradicionales y apoyar a los pequeños productores locales. Esta iniciativa representa una oportunidad inmejorable para dinamizar la economía de la zona, al mismo tiempo que se protege un legado cultural que forma parte inseparable de la historia del archipiélago.

La Plaza de los Pescadores será el epicentro de esta celebración que congregará a los amantes de lo hecho a mano. Durante los días señalados, el público asistente podrá disfrutar de una variada muestra del trabajo que desarrollan los creadores locales, consolidando así el compromiso de las instituciones con la cultura popular y el empleo en el sector.

Durante la presentación en el Salón Noble de la corporación insular, el consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha subrayado la importancia de esta iniciativa. En este sentido, ha valorado el enorme esfuerzo realizado para hacer realidad un proyecto que, en sus palabras, "no solo promueve el crecimiento del sector artesanal, sino que también salvaguarda la herencia". Además, insistió en que cada una de las elaboraciones expuestas contiene "un fragmento de nuestra esencia canaria".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Mari Brito, ha puesto el acento en la relevancia cultural del encuentro. Según la regidora, el cuidado y la promoción de la identidad propia constituyen pilares fundamentales de las políticas municipales. De esta forma, la muestra se erige como un auténtico referente y una cita obligada para la ciudadanía, al servir de puente entre las festividades de Santa Ana y El Carmen y las que rinden honores a la Patrona del archipiélago.

Un escaparate para los oficios tradicionales

Los visitantes que se acerquen hasta el recinto ferial podrán descubrir de primera mano las creaciones correspondientes a trece modalidades distintas. Entre ellas, destacan oficios de gran raigambre como el calado, la cestería de vara y las rosetas, que convivirán con otras disciplinas igualmente meritorias como la carpintería, la marroquinería, el esmalte, la decoración de telas o la cerería.

Para garantizar el éxito de la convocatoria, la organización ha previsto la instalación de veintiuna carpas individuales perfectamente equipadas. Estas infraestructuras ofrecerán un entorno cómodo y accesible tanto para los profesionales que exhiben sus productos como para los ciudadanos que acudan a conocerlos. Asimismo, se han habilitado servicios de información y se facilitará el pago mediante tarjeta bancaria, adaptándose a las necesidades actuales del consumidor.

Apoyo al relevo generacional del sector

En definitiva, este encuentro no solo busca incentivar las ventas de los empresarios y autónomos del sector, sino que se enmarca dentro de una estrategia más amplia de las administraciones para garantizar el relevo generacional en unos oficios que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de desaparecer si no cuentan con el respaldo institucional adecuado.