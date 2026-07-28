Torres arremete contra Santa Cruz: catalogar el "Monumento a Franco" no paraliza absolutamente nada

Ángel Víctor Torres ha reaccionado con máxima dureza al anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desestimando de un plumazo el procedimiento formal iniciado para evaluar la inclusión del 'Monumento a la Victoria' en el catálogo patrimonial de la ciudad. Lejos de conceder margen a la autonomía municipal o esperar al desenlace del recurso, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática zanjó que la maniobra "no paraliza absolutamente nada". Desde Las Palmas de Gran Canaria, Torres recurrió a la ironía para desacreditar los trámites del consistorio presidido por José Manuel Bermúdez (CC), calificando la iniciativa como "una vuelta de tuerca de un tornillo que ya no es capaz de sujetar nada".

Ofensiva contra el Ayuntamiento y acusaciones de oportunismo

En su arremetida contra el Gobierno municipal, el ministro puso en duda la legitimidad y la oportunidad del dictamen adoptado por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Torres lanzó un dardo directo a la gestión de Bermúdez al cuestionar públicamente por qué la corporación no promovió la catalogación con anterioridad si realmente consideraba que la obra poseía valor artístico. A juicio del ministro, la decisión de Santa Cruz no es más que una "reacción" improvisada tras la orden estatal de desmontaje en seis meses, remarcando que esta clase de movimientos tardíos "terminan por ser débiles" y carecen de solidez legal.

Cierre de filas técnico para desacreditar el valor de la obra

Para blindar la orden de retiro e inhabilitar de antemano cualquier informe municipal que respalde a la escultura de Juan de Ávalos, Torres se escudó en la negativa previa del Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno autonómico a declararla Bien de Interés Cultural (BIC). El ministro equiparó la resolución canaria con los dictámenes "individuales y colectivos" firmados por los expertos de la "comisión de prestigio" creada por el propio Ejecutivo estatal. Bajo este parapeto de informes afines, el Ministerio reafirma que el conjunto escultórico constituye únicamente "una exaltación al franquismo" y carece de atributos dignos de protección.

Exigencia de sumisión política al alcalde de la capital

Elevando el tono de la confrontación política, Torres sentenció de forma categórica que la escultura "no se debió construir nunca", encasillándola como un homenaje a un régimen dictatorial nacido de un golpe de Estado. Lejos de mostrar disposición al diálogo institucional con el consistorio chicharrero, el ministro cerró filas en la exigencia de cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática e instó directamente al alcalde a capitular y renunciar a la vía judicial, reclamándole que lo que tendría que hacer es "aplaudir políticamente" la imposición del Estado para erradicar la obra de la vía pública.