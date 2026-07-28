Las Palmas de Gran Canaria dedicará un espacio público a Yéremy Pino en Barrio Atlántico, la zona donde el futbolista grancanario comenzó su relación con el fútbol antes de convertirse en campeón del mundo con la selección española de fútbol.

La decisión llega después de que el Partido Popular (PP) de Las Palmas de Gran Canaria planteara esta iniciativa para reconocer la trayectoria del jugador tras proclamarse campeón del Mundial. La propuesta de los populares buscaba rendir homenaje a uno de los mayores logros deportivos de un futbolista nacido en la capital.

El anuncio se dio a conocer este martes durante el encuentro institucional que el Ayuntamiento mantuvo con el propio Yéremy Pino en las Casas Consistoriales, donde recibió el reconocimiento por una trayectoria que le ha llevado desde las categorías de formación de la isla hasta la élite del fútbol internacional.

El atacante grancanario formó parte de la selección española que conquistó la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Las Palmas de Gran Canaria en levantar el máximo título del fútbol mundial.

Un homenaje a sus raíces en Barrio Atlántico

Durante el acto, en el que participaron la alcaldesa Carolina Darias, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, y familiares del jugador, se puso en valor el vínculo del futbolista con la ciudad que le vio crecer.

Darias destacó que el triunfo de Yéremy Pino supone "un hito" para Las Palmas de Gran Canaria y resaltó valores como el esfuerzo, la constancia y el sacrificio que han marcado su carrera deportiva.

La alcaldesa señaló que el jugador representa un ejemplo para muchos jóvenes, especialmente para aquellos que crecen en los barrios de la ciudad, al demostrar que "desde donde uno nace, donde uno vive y donde uno crece se puede llegar a conseguir los sueños".

Por su parte, el futbolista agradeció el reconocimiento y aseguró que supone "un orgullo" ser homenajeado en el lugar donde comenzó a dar sus primeros pasos en el deporte. Pino afirmó que siempre intenta representar a Canarias "de la mejor manera posible" allá donde compite.

De las canchas del barrio al fútbol mundial

Yéremy Pino inició su formación en la AD Barrio Atlántico y el Huracán antes de incorporarse a la cantera de la UD Las Palmas. Posteriormente dio el salto al Villarreal, donde conquistó la UEFA Europa League, y más tarde al Crystal Palace de la Premier League inglesa.

Con 23 años, el futbolista ya acumula títulos como la Liga de Naciones de 2023, el Mundial y la UEFA Conference League, además de haberse consolidado como uno de los grandes nombres del fútbol canario.

Desde la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia destacó su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego y lo situó como un referente para las nuevas generaciones.