Canarias activa la alerta por riesgo de incendios y altas temperaturas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno ha decretado la situación de alerta en el archipiélago ante el inminente episodio de calor extremo y riesgo forestal. En concreto, las autoridades han activado el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la comunidad autónoma (Infoca), una medida que entrará en vigor a partir de las 11:00 horas de este próximo jueves, 30 de julio.

Esta declaración preventiva por riesgo de fuego afectará de manera directa a las islas occidentales y centrales. Según ha informado el Ejecutivo regional a través de un comunicado oficial, las áreas bajo vigilancia serán El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y, en el caso de Gran Canaria, todos los territorios situados a partir de la cota de los 400 metros de altitud.

De forma paralela, y en base a la información meteorológica actual, se ha puesto en marcha el Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma). Esta segunda medida supone la activación de la alerta por altas temperaturas y, a diferencia de la prevención de incendios, se aplicará en el conjunto de las islas sin excepción desde la misma fecha y hora.

El origen de este doble episodio, que se prolongará durante varios días, reside en la consolidación de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano. Su impacto comenzará a notarse de forma inicial en la provincia oriental, golpeando con especial dureza a Gran Canaria, para extenderse de manera progresiva al resto de la región a partir del viernes 31 de julio y durante todo el fin de semana.

Los modelos de previsión apuntan a que los termómetros registrarán valores inusualmente altos. En las zonas de interior y en las medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria se esperan temperaturas iguales o superiores a los 34 grados, con picos que podrían rozar los 38 grados coincidiendo con el arranque del fin de semana. Por su parte, el interior de Fuerteventura alcanzará los 33 grados, mientras que distintos sectores del interior de Tenerife oscilarán entre los 32 y los 33 grados.

Este escenario meteorológico vendrá acompañado de una inversión térmica baja, que se situará en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales. Dicha configuración, que tiende a descender paulatinamente, generará un ambiente de acusada sequedad en las medianías y en las áreas forestales, donde la humedad relativa caerá por debajo del 30 por ciento.

Por último, la entrada del flujo africano arrastrará una ligera intrusión de calima, principalmente sobre las islas más orientales, aunque no se prevé que alcance concentraciones significativas. A ello se sumará el predominio del viento del nordeste de intensidad moderada. Aunque de momento se descarta un episodio generalizado de ráfagas fuertes, las autoridades mantendrán un estrecho seguimiento de las aceleraciones en zonas expuestas por su potencial para agravar la propagación de posibles fuegos.