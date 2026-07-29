Canarias amplía a 13,2 millones el fondo pesquero sin admitir nuevos proyectos.

El Gobierno de Canarias ha anunciado una nueva inyección millonaria. Son 6,4 millones de euros extra destinados a la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en las islas. Con este movimiento, la bolsa de ayudas alcanza los 13,2 millones de euros, regados con el dinero del contribuyente a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Hasta aquí, el anuncio oficial. Sin embargo, la letra pequeña revela, una vez más, la rigidez de nuestra Administración. El Ejecutivo amplía el presupuesto disponible, pero mantiene cerrada la ventanilla para la presentación de nuevas solicitudes.

Sin segundas oportunidades

Esto se traduce en una realidad frustrante a pie de muelle. Cualquier empresario del sector que busque modernizar sus instalaciones, incorporar mejoras tecnológicas o aumentar el valor de su producto, y que no lograra sortear el papeleo en la convocatoria original de 2025, se queda directamente fuera. No habrá una segunda oportunidad para acceder a estos fondos. El dinero adicional servirá, exclusivamente, para cubrir los expedientes que ya lograron franquear el laberinto burocrático a tiempo.

La decisión del Ejecutivo consolida un modelo donde el trámite administrativo prima sobre la libre competencia y el emprendimiento. Hay más recursos disponibles, que se repartirán a razón de 2 millones en 2026, 2,3 millones en 2027 y 2,1 millones en 2028, pero el campo de juego está acotado.

El castigo al rezagado

El emprendedor canario que hoy decide arriesgar su patrimonio para reflotar o mejorar un negocio acuícola tendrá que esperar. Para la Administración, la caja europea está llena, pero la llave sigue echada para quien llega con un proyecto nuevo. Las empresas que se quedaron rezagadas no necesitan caridad, necesitan un entorno que no les ponga zancadillas; pero, por ahora, se tendrán que conformar con ver pasar los millones desde la barrera.