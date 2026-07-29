Darias fuerza a 35.000 familias a suplicar la devolución de un cobro ilegal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impuso un tributo, la Justicia lo tumbó y ahora el ciudadano debe sortear un laberinto burocrático para recuperar lo que es suyo. La historia de la reciente tasa de basuras es el retrato perfecto de la desconexión entre la Administración y el contribuyente.

Un sablazo sin respaldo contable

En abril de 2024, el Consistorio aprobó cobrar 149,33 euros por vivienda bajo el pretexto de cumplir con la normativa estatal y europea sobre residuos. La prisa recaudatoria obvió un detalle básico en la gestión de lo público, cuadrar los números.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la tasa. No cuestiona el derecho municipal a cobrar por el servicio, sino la ausencia de rigor en la memoria económica. Se exigió dinero a los ciudadanos sin detallar de dónde salía el coste. Pedir sin enseñar la factura.

La trampa burocrática de Darias

El revés judicial deja a 35.002 vecinos con su dinero retenido. Lejos de asumir el error y ordenar una transferencia masiva de vuelta a las familias, la alcaldesa Carolina Darias se ha escudado en la Ley General Tributaria para advertir de que la devolución no será automática.

El sistema funciona con reglas distintas según el lado de la ventanilla. El Estado se equivoca, pero el ciudadano carga con el trámite. Quienes aún conserven el plazo de un mes abierto deberán batallar con la Oficina Virtual Tributaria y presentar un recurso de reposición. Quienes tengan el plazo vencido quedan a expensas de que el Ayuntamiento revise de oficio su expediente, un trámite sin fecha comprometida en el calendario. La Administración exige plazos tasados y recargos al contribuyente, pero devuelve cuando quiere.

Un préstamo forzoso a tipo cero

En la práctica, miles de familias palmenses han concedido un préstamo a tipo cero a las arcas municipales. Una transferencia forzosa de liquidez que evidencia, además, que el servicio de recogida ya se financiaba perfectamente antes de este invento fiscal.

La lección para el vecino de Las Palmas es amarga: un tributo anulado por los tribunales no equivale a recuperar los ahorros, sino a un formulario más que rellenar. El dinero volverá al bolsillo de sus legítimos dueños, pero solo si depositan su fe en que la misma Administración que erró el cálculo, acierte ahora con la devolución.