Detenido en Las Palmas tras perseguir y amenazar a los viandantes con un martillo

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre en Las Palmas de Gran Canaria, acusado de ser el presunto autor de un delito de amenazas graves. Los hechos, que causaron una honda preocupación en el vecindario, tuvieron lugar en el conocido barrio de San Cristóbal, donde el individuo se dedicó a intimidar a diversas personas que transitaban por la vía pública portando una herramienta contundente. La rápida actuación de las fuerzas de seguridad resultó clave para evitar que el incidente desembocara en una agresión física de graves consecuencias para la integridad de los residentes.

El suceso se desencadenó durante la noche del pasado 27 de julio. En ese momento, la Sala del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) recibió una llamada de emergencia. En dicho aviso se alertaba de la presencia de un varón en un elevado estado de alteración que estaba atemorizando a los transeúntes en la citada zona peatonal. Las autoridades desplegaron de inmediato varias patrullas para asegurar el perímetro y garantizar el mantenimiento del orden público, protegiendo así a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones.

A su llegada al lugar de los hechos, las dotaciones policiales se entrevistaron con el ciudadano que había dado la voz de alarma. Este testigo y víctima relató a los funcionarios que el ahora arrestado se encontraba inicialmente golpeando con gran violencia las paredes de los inmuebles y los distintos elementos del mobiliario urbano. Al percatarse de que estaba siendo observado, el agresor fijó su objetivo en esta persona y comenzó a perseguirla empuñando la herramienta, con la clara intención de alcanzarla. Afortunadamente, la víctima logró emprender la huida a la carrera y eludió lo que podría haber sido un ataque letal.

La versión de los hechos ofrecida por el afectado fue inmediatamente corroborada por otro testigo presencial que se encontraba en la calle y que observó con claridad toda la secuencia. Con esta valiosa información, y contando con la descripción física detallada del sospechoso, los efectivos policiales establecieron un operativo de búsqueda por las calles aledañas. Tras realizar una exhaustiva inspección de la zona, los agentes lograron dar con el paradero del individuo, que había tratado de esquivar la acción de la Justicia escondiéndose en la planta baja de un edificio residencial muy próximo al lugar donde se produjo el grave altercado.

Una vez localizado, las fuerzas de seguridad procedieron a su completa identificación y a su inmediata detención, neutralizando cualquier riesgo adicional para los vecinos del barrio. En el momento del arresto, los agentes también se incautaron del martillo empleado para proferir las intimidaciones, que pasará a formar parte de las pruebas documentales. Tras la finalización de las correspondientes diligencias policiales y la elaboración del atestado, el presunto delincuente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares y penales pertinentes.