Detenido un trabajador en Fuerteventura por estafar más de 150.000 euros a su empresa

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha procedido a la detención de un individuo en el municipio majorero de Tuineje, en la isla de Fuerteventura. El sujeto, que fue arrestado el pasado 17 de julio, está acusado de ser el presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Los hechos delictivos se basan en la sustracción sistemática de material perteneciente a la compañía en la que desempeñaba su labor profesional, para posteriormente venderlo a un precio notablemente inferior al estipulado en el mercado legal.

La trama salió a la luz gracias a una auditoría interna y a las denuncias presentadas ante el Puesto de Gran Tarajal del instituto armado. Los responsables del negocio alertaron de la desaparición de una ingente cantidad de suministros de alto valor. De hecho, tras la realización de un exhaustivo informe de inventario ejecutado por una entidad externa, se constató un agujero económico inicial de 153.825,67 euros, un perjuicio financiero muy severo para la viabilidad comercial de la entidad afectada.

Las sospechas sobre el ahora detenido cobraron fuerza de manera fortuita. Una de las encargadas de la administración, que operaba habitualmente desde otra sede ubicada en una isla distinta, se desplazó a las instalaciones de Fuerteventura. El objetivo de este viaje era asumir temporalmente las gestiones comerciales debido a una baja médica del investigado. Durante su estancia en la nave, la administradora se percató rápidamente de que los registros informáticos no concordaban con las existencias reales de los productos que supuestamente estaban disponibles para su distribución y venta al público.

A raíz de este hallazgo, los agentes iniciaron una meticulosa investigación que permitió desgranar el sistema utilizado por el empleado desleal. Abusando de la plena confianza que le habían otorgado los dueños de la compañía a lo largo del tiempo, el trabajador había diseñado un modus operandi basado en el engaño y la manipulación de documentos. Concretamente, se dedicaba a la falsificación sistemática de garantías, facturas y albaranes. De este modo, lograba dar salida a los artículos a un coste muy inferior al oficial y exigía a los compradores que el abono se realizara siempre en dinero en efectivo, evitando dejar un rastro bancario directo.

Para concluir las pesquisas y recabar pruebas irrefutables, la Benemérita recurrió al visionado exhaustivo de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las instalaciones. Además, se procedió al análisis de una vasta documentación de carácter económico, se revisaron diversas comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea y se tomó declaración a varios de los clientes que habían adquirido el material de forma irregular. Tras atar todos los cabos sueltos, la operación policial culminó con el arresto del supuesto artífice del fraude, quien ya ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario para responder por sus actos ante la Justicia.